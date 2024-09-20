Qu’est-ce que l’automatisation des données ?

De nombreuses entreprises font de l’automatisation des données un élément clé de leurs stratégies de gestion des données.

Le rapport La différence par les données (Data Differentiator) d’IBM indique que jusqu’à 68 % des données des entreprises ne sont jamais analysées, ce qui signifie que l’entreprise ne tire jamais pleinement parti de ces données.

L’automatisation aide les entreprises à améliorer l’efficacité opérationnelle et à traiter des volumes croissants de données, afin qu’elles puissent extraire des informations précieuses et prendre des décisions commerciales plus rapides et mieux informées.

Plus précisément, l’automatisation des données peut aider à simplifier le processus ETL que les données doivent souvent suivre avant qu’une entreprise ne puisse les utiliser. L’ETL consiste à extraire des données à partir de leur source, à les transformer dans un format utilisable et à les charger dans l’application ou la base de données cible.

En éliminant les tâches répétitives et chronophages qui nécessitaient une intervention manuelle, les technologies d’automatisation des données libèrent les ingénieurs des données et les data scientists pour qu’ils se concentrent sur des priorités plus importantes, telles que l’analyse des données et les projets d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML).

L’automatisation améliore également la qualité des données en minimisant les risques d’erreur humaine lors du traitement de données.