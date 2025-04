Qu’est-ce qu’une pile de données moderne ?

Pour comprendre l’importance de la MDS, il faut la comparer à la LDS :

Les principales différences en un coup d’œil

Infrastructure : la LDS repose sur des serveurs physiques alors que la MDS est cloud native.

: la LDS repose sur des serveurs physiques alors que la MDS est cloud native. Évolutivité : la LDS nécessite une mise à l’échelle manuelle ; la MDS évolue de manière dynamique en fonction de la demande.

: la LDS nécessite une mise à l’échelle manuelle ; la MDS évolue de manière dynamique en fonction de la demande. Intégration : la LDS repose sur des workflows personnalisés ; la MDS automatise l’ingestion de données.

: la LDS repose sur des workflows personnalisés ; la MDS automatise l’ingestion de données. Flexibilité : la LDS est monolithique; la MDS est modulaire, ce qui permet une intégration transparente des outils.

: la LDS est monolithique; la MDS est modulaire, ce qui permet une intégration transparente des outils. Analytique : la LDS prend en charge les rapports par lots ; la MDS propose des informations en temps réel et des tableaux de bord interactifs.

: la LDS prend en charge les rapports par lots ; la MDS propose des informations en temps réel et des tableaux de bord interactifs. Coût : la pile de données traditionnelle (LDS) demande un investissement initial important, tandis que la MDS est proposée selon différents modèles de paiement à l’utilisation.

Les LDS traditionnelles sont construites sur une infrastructure sur site, ce qui nécessite des investissements importants en matériel, en maintenance et en mise à l’échelle manuelle. Elles s’appuient sur des workflows ETL, ce qui signifie que les données doivent être nettoyées et structurées avant le stockage. Bien qu’elle soit efficace pour les rapports statiques, la LDS a du mal à gérer le traitement en temps réel, l’évolutivité et les données non structurées, telles que les journaux de capteurs, les images ou l’audio.

La MDS résout ces problèmes grâce à une approche modulaire et cloud native, ce qui permet aux entreprises de stocker, de traiter et d’analyser plus efficacement de grandes quantités de données structurées et non structurées. Les workflows ELT offrent une plus grande flexibilité, souvent en utilisant des scripts Python pour l’automatisation et le traitement de données.

Contrairement à la LDS, qui nécessite des extensions d’infrastructure coûteuses, la MDS offre une évolutivité à la demande. De plus, sa nature modulaire signifie que les entreprises peuvent intégrer des outils de pile de données sans enfermement propriétaire. Enfin, la MDS permet d’obtenir des informations en temps réel ainsi que des analyses et une automatisation pilotée par l’IA, ce qui rend les données plus accessibles et exploitables à l’échelle de l’entreprise.