Des services de streaming aux achats en ligne en passant par les réseaux sociaux, le consommateur attend une expérience en ligne sans interruption. Pour les entreprises, le temps de fonctionnement n’est plus un objectif informatique, mais un indicateur métier. Le coût d’un manquement à ses engagements est vertigineux : les grandes entreprises internationales perdent environ 400 milliards de dollars USD par an à cause des temps d’arrêt imprévus.

En outre, l’afflux de données non structurées (journaux d’événements, télémétrie et flux de données) complique les opérations plus complexes dans chaque région et environnement cloud, et augmente le risque de panne système. Les entreprises ont besoin d’une base de données fiable, capable de gérer divers types de données et de s’adapter à la demande des infrastructures mondiales. Cassandra est conçu pour répondre à ces exigences.

Les secteurs comptent sur la performance de Cassandra pour traiter des milliards d’opérations (insertion, mise à jour et suppression), tout en offrant aux utilisateurs une précision en temps réel. Sa résilience provient de la réplication des données sur des serveurs classiques, ou des machines standard prêtes à l’emploi, afin de réduire le risque de panne et d’assurer une durabilité même en cas de défaillance du matériel.

La capacité de Cassandra à gérer les workloads sur plusieurs centres de données garantit cohérence et disponibilité aux entreprises du monde entier. Des entreprises telles que Netflix et Amazon utilisent Cassandra pour offrir une expérience personnalisée, tout en évitant les temps d’arrêt et la perte de données. En effet, l’équipe chargée de la plateforme de gestion des actifs de Netflix utilise Cassandra pour gérer environ 1,9 milliard d’annotations (environ 2,6 To). Elle a ainsi pu doubler son cluster, passant de 12 à 24 nœuds.