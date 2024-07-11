Qu’est-ce que le cluster computing ?

Outre le cluster computing, il existe deux autres types d’informatique distribuée couramment utilisés qui comportent eux aussi des réseaux d’ordinateurs connectés : le grid computing (informatique en grille) et l’informatique pair-à-pair.

Grid computing : en informatique, une infrastructure de calcul en grille est mise en place pour combiner les ressources informatiques comportant différents emplacements physiques. Les ressources informatiques disponibles sur les différentes machines sont combinées et utilisées ensemble pour résoudre un problème. Comme le partitionnement, le grid computing utilise les ressources de plusieurs ordinateurs interconnectés.

Cependant, contrairement au partitionnement, le grid computing utilise uniquement les ressources inutilisées sur les ordinateurs connectés. Le projet SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) est un exemple célèbre de grid computing : les ressources de calcul inutilisées par un grand nombre d’ordinateurs étaient utilisées pour analyser les signaux radio provenant de l’espace lointain à la recherche de signes de vie extraterrestre.2

Informatique pair à pair : l’informatique ou mise en réseau pair à pair (P2P) exige que deux ou plusieurs ordinateurs soient connectés en tant que « pairs » sur un réseau, ce qui signifie qu’ils ont la même puissance et les mêmes autorisations. Contrairement au cluster computing, l’architecture P2P ne requiert pas une approche de gestion centralisée.

Sur un réseau P2P, chaque nœud agit comme une machine client (un ordinateur qui doit accéder à un service) et un serveur (un ordinateur qui fournit un service). Chaque nœud pair met des ressources à la disposition des autres sur le réseau, notamment le stockage, la mémoire, la bande passante, etc.