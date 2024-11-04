Qu’est-ce qu’une structure de données ?

Les structures de données combinent les types de données primitifs tels que les nombres, les caractères, les booléens et les nombres entiers dans un format cohérent. Seul, chacun de ces types de données primitifs ne possède qu’une seule valeur. Lorsqu’ils sont combinés dans une structure de données, ils permettent des opérations de données de niveau supérieur telles que le tri, la recherche, l’insertion et la suppression.

Prenons l’exemple d’une équipe commerciale qui souhaite suivre les chiffres de vente quotidiens. Au lieu d’enregistrer chaque point de données séparément, l’équipe peut stocker ces données dans un type de structure de données appelé « tableau ». (Pour plus d’informations, consultez « Types de structures de données »).

En Python, le tableau peut ressembler à ceci :

daily_sales = [500, 800, 600, 1200, 950]

Le tableau permet à l’équipe de conserver toutes ces données ensemble, de récupérer facilement les points de données en cas de besoin et d’exécuter des fonctions sur chaque élément et sur l’ensemble du tableau.

Les programmeurs informatiques s’appuient sur les structures de données pour créer des applications efficaces. Dans les domaines de l’informatique et de la science des données, les structures de données sont essentielles aux systèmes d’exploitation, aux bases de données, aux sites Web, aux graphiques, à l’analytique, à la blockchain, aux applications de machine learning (ML) et plus encore.

Les structures de données étant essentielles à la rédaction d’un code efficace, elles figurent souvent parmi les premières leçons données aux débutants en programmation. Elles constituent également un sujet courant lors des entretiens d’embauche dans la programmation informatique.