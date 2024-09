Amazon DynamoDB (lien externe à ibm.com) est une base de données de documents et de valeurs de clés qui offre des performances de l'ordre de la milliseconde, quelle que soit l'échelle.Il s'agit d'une base de données durable, multirégionale, multimaître et entièrement gérée avec des fonctions de sécurité, de sauvegarde et de restauration intégrées et une mise en cache pour les applications à l'échelle d'Internet.DynamoDB Monitoring joue un rôle essentiel dans le contrôle des microservices et des applications d'Instana.