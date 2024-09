Les microservices permettent aux entreprises de s’affranchir de la surveillance traditionnelle des applications monolithiques, résolvant ainsi de nombreux problèmes liés à la livraison de logiciels et à la surveillance des performances des applications (APM). L’exécution de microservices sur des architectures cloud natives basées sur des outils open source comme Kubernetes ou des conteneurs comme Docker, introduit également un nouveau niveau de complexité dans les environnements des écosystèmes d’applications. Lorsqu’il s’agit de contrôler efficacement les fonctionnalités et de gérer la qualité des services dans plusieurs langages de programmation, les stratégies des systèmes de contrôle traditionnels sont tout simplement insuffisantes dans un monde de microservices.

IBM Instana fournit une solution de surveillance avec une observabilité complète dans l’ensemble de votre environnement de microservices. Tout est automatisé, y compris la découverte d’applications, le déploiement d’agents et la configuration de la surveillance sur l’ensemble de votre pile technologique d’architecture de microservices. Instana réduit également les efforts d’identification et de résolution des problèmes en éliminant le bruit et en identifiant l’événement déclencheur et la cause probable de chaque incident.