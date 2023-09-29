Qu’est-ce qu’AWS Lake Formation ?

Qu’est-ce qu’AWS Lake Formation ?

AWS Lake Formation est un service qui facilite la mise en place d’un data lake sécurisé en un minimum de temps.

Nous voyons de plus en plus d’entreprises se tourner vers les data lakes, car il sont flexibles, moins onéreux et beaucoup plus faciles à utiliser que les entrepôts de données. Un data lake évite l’enfermement dans des formats propriétaires et l’obligation d’ingérer l’ensemble des données dans une technologie exclusive.

Avec l’adoption croissante des data lakes par les entreprises, le nombre d’utilisateurs ayant besoin d’accéder aux données augmente. Pour maintenir la sécurité, vous devez pouvoir contrôler qui a accès aux données et dans quel but.

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Avantages

AWS Lake Formation peut vous aider à résoudre les problèmes de sécurité au niveau des data lakes. Les utilisateurs d’Amazon S3 bénéficient d’une intégration transparente qui permet d’appliquer des règles de sécurité ultra-précises sur les données. AWS Lake Formation vous offre trois fonctionnalités majeures :

1.    Créez rapidement des data lakes : cela ne prend que quelques jours, et non des mois. Déplacez, stockez, mettez à jour et cataloguez vos données plus rapidement, tout en les organisant et en les optimisant automatiquement.

2.    Simplifiez la gestion de la sécurité : définissez et appliquez vos règles de sécurité, de gouvernance et d’audit de manière centralisée.

3.    Facilitez la découverte et le partage des données : cataloguez tous les actifs de données de votre entreprise et partagez facilement des jeux de données entre les utilisateurs.

Si vous utilisez actuellement AWS S3 ou prévoyez de le faire, nous vous recommandons de consulter AWS Lake Formation pour mettre en place facilement des règles de sécurité sur votre data lake. Dans le cadre de votre pile, vous aurez également besoin d’un moteur de requête qui vous permettra d’obtenir des analyses sur votre data lake. Le moteur le plus couramment utilisé pour cela est Presto, un moteur de requête SQL open source conçu pour le data lake.

Nous avons facilité la prise en main de cette pile : AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. Nous fournissons le SaaS pour Presto avec des intégrations prêtes à l’emploi de S3 et Lake Formation, afin que vous puissiez obtenir une pile d’analyse de data lakes complète et opérationnelle en quelques heures.

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