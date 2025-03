Qu’est-ce que le data wrangling ?

Aujourd’hui, les organisations ont accès à une profusion de données provenant de différentes sources. Cependant, ces données brutes peuvent être confuses, incohérentes ou inadaptées aux divers processus et outils qui les transformeront en informations précieuses. En l’absence de data wrangling, les résultats de l’analyse des données peuvent s’avérer trompeurs. Et les entreprises pourraient tirer des conclusions inexactes et prendre des décisions erronées.

Le processus de data wrangling est essentiel pour obtenir des résultats de qualité. Composé de plusieurs étapes, il consiste à transformer et à mapper les données pour s’assurer qu’elles sont propres, cohérentes, fiables et utiles à l’application prévue. Les jeux de données ainsi obtenus sont utilisés pour diverses tâches : construction de modèles de machine learning, analyse des données, création de visualisations des données, production de rapports de Business Intelligence et prise de décision éclairée.

À mesure que les technologies fondées sur les données, notamment l’intelligence artificielle (IA), se perfectionnent, le data wrangling gagne en importance. En effet, la qualité des modèles d’IA dépend des données avec lesquelles ils sont entraînés.

Le processus de data wrangling garantit l’exactitude des informations utilisées pour développer et améliorer les modèles. Il augmente l’interprétabilité, car les données propres et bien structurées sont plus faciles à comprendre pour les humains et les algorithmes. Il contribue également à l’intégration des données, en facilitant la mise en commun et l’interconnexion d’informations provenant de sources disparates.