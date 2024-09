Les deux modèles mondiaux les plus connus sont le modèle Global Forecast System (GFS) du National Weather Service et le modèle ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecast), plus communément appelés modèle américain et modèle européen.



Le GFS est mis à jour quatre fois par jour et offre des prévisions sur 16 jours. L'ECMWF ne se met à jour que deux fois par jour et fournit des prévisions sur 10 jours, mais sa résolution est supérieure et, historiquement, il génère des prévisions plus précises que le GFS.



Un autre modèle de prévision bien connu est le modèle nord-américain à méso-échelle (NAM), un modèle régional à court terme qui couvre toute l'Amérique du Nord et génère des prévisions à 61 heures. Le NAM est construit sur le modèle Weather Research and Forecasting (WRF), un modèle de prévision open source qui alimente également deux modèles largement utilisés gérés par la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) : le Rapid Refresh (RR ou RAP) et le High Resolution Rapid Refresh (HRRR).



Il existe d'autres modèles météorologiques, comme celui du Centre météorologique canadien (CMC), du Met Office britannique, du Service météorologique allemand (DWD), du Bureau of Meteorology australien (BoM) et bien d'autres. Chaque modèle est conçu pour établir des prévisions précises qui se concentrent sur différents éléments, intègrent différentes données et emploient différentes équations mathématiques pour produire le type de précision souhaité. Chaque modèle offre son lot d'avantages et d'inconvénients.