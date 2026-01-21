La gestion des données vise de plus en plus à rendre les données « adaptées à l’IA » : de haute qualité, accessibles et fiables pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle (IA). Une récente enquête menée par le cabinet d’analyse Gartner a révélé que 63 % des entreprises estiment ne pas disposer, ou ne pas être sûres de disposer, des pratiques de gestion des données adéquates pour l’IA.1

Ce guide complet aborde tous les aspects, des principes fondamentaux de la gestion des données aux plateformes de données, en passant par l’architecture, l’ingénierie, la gouvernance et bien plus encore.