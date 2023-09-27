Qu’est-ce qu’Apache Ranger ?

Son modèle de gouvernance des données ouvert et son architecture de plugins ont permis d’étendre le contrôle des accès à d’autres projets au-delà de l’écosystème Hadoop. La plateforme est largement acceptée par les « principaux fournisseurs de cloud comme AWS, Azure et GCP ».

La console Apache Ranger permet aux administrateurs de gérer facilement les détails des règles de contrôle des accès de manière centralisée, y compris les règles au niveau des fichiers, des dossiers, des bases de données, des tables et des colonnes sur l’ensemble des clusters. Ces règles peuvent être définies au niveau de l’utilisateur, du rôle ou du groupe.