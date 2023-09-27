Qu’est-ce qu’Apache Ranger ?

Apache Ranger est un framework qui permet d’activer, de surveiller et de gérer la sécurité complète des données sur l’ensemble de votre plateforme de données. Il s’agit d’une solution d’autorisation open source qui fournit des fonctionnalités de contrôle des accès et d’audit pour les plateformes de big data grâce à une administration centralisée de la sécurité.
Son modèle de gouvernance des données ouvert et son architecture de plugins ont permis d’étendre le contrôle des accès à d’autres projets au-delà de l’écosystème Hadoop. La plateforme est largement acceptée par les « principaux fournisseurs de cloud comme AWS, Azure et GCP ».
La console Apache Ranger permet aux administrateurs de gérer facilement les détails des règles de contrôle des accès de manière centralisée, y compris les règles au niveau des fichiers, des dossiers, des bases de données, des tables et des colonnes sur l’ensemble des clusters. Ces règles peuvent être définies au niveau de l’utilisateur, du rôle ou du groupe.
Apache Ranger utilise une architecture de plugins qui permet d’intégrer de façon transparente d’autres services aux contrôles d’autorisation.
Apache Ranger prend également en charge l’audit centralisé des accès des utilisateurs et des actions administratives pour une visibilité complète de l’utilisation des données sensibles à partir d’un magasin d’audit centralisé qui suit toutes les demandes d’accès en temps réel, compatible avec plusieurs magasins d’audit, notamment Elasticsearch et Solr.
De nombreuses entreprises cherchent aujourd’hui à exploiter la pile Open Data Lake Analytics, une alternative ouverte et flexible à l’entrepôt de données. Grâce aux fonctionnalités SQL intégrées, cette pile vous permet de bénéficier d’une flexibilité optimale pour gérer vos opérations de stockage, de calcul et de sécurité depuis votre data lake. Avec Ahana Cloud, la pile comprend AWS S3, Presto et, dans ce cas, notre intégration Apache Ranger.
Les clusters Presto gérés par Ahana peuvent tirer parti de l’intégration de Ranger pour appliquer les règles de contrôle des accès définies dans Apache.
Ahana Cloud pour Presto vous permet d’être opérationnel avec la pile Open Data Lake Analytics en 30 minutes. Il s’agit d’un SaaS pour Presto qui supprime toutes les complexités de réglage, de gestion et autres opérations.
