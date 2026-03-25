Qu’est-ce que la fragmentation des données ?

Pour de nombreuses entreprises, il n’est pas facile d’éviter la fragmentation des données. Le volume de données gérées par les entreprises explose, et une grande partie de ces données sont des données non structurées. Une étude menée en 2025 a révélé que seulement 26 % des responsables des données sont convaincus que leur organisation peut utiliser les données non structurées d’une manière qui apporte une valeur ajoutée à l’entreprise.2

L’ajout constant de nouveaux logiciels en tant que service (SaaS), de plateformes cloud et d’applications métier aux systèmes hérités existants ajoute également de la complexité à un environnement déjà compliqué (un phénomène communément appelé prolifération du SaaS).

Pour parvenir à des données unifiées, les organisations peuvent tirer parti de plusieurs stratégies, notamment l’intégration des données, la consolidation, la gouvernance des données et les architectures de data fabric . Mais lutter contre la fragmentation des données nécessite aussi un changement de mentalité : ajuster la culture et les modes de travail afin de considérer les données comme un actif stratégique.

Il existe deux types de fragmentation des données. Cette page se concentre sur la diffusion incontrôlée des données d’une entreprise à travers les systèmes et environnements. Cependant, le terme peut également décrire une stratégie d’optimisation des performances d’un système de gestion de base de données (SGBD) et d’un système de fichiers.