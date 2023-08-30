Cadre DataOps : 4 composantes clés et leur mise en œuvre

Un cadre DataOps efficace repose sur plusieurs composantes essentielles :



Harmonisation des données

L’harmonisation des données est une composante critique du cadre DataOps, car elle permet de gérer le flux de données aux différentes étapes du pipeline de données. Cela inclut l’ingestion, le traitement, le stockage et l’analyse des données. L’harmonisation garantit que les données sont déplacées et traitées efficacement, afin qu’elles soient disponibles pour l’analyse aussi rapidement que possible.

Un aspect clé de l’harmonisation des données est l’automatisation des tâches liées au pipeline de données. En automatisant les tâches répétitives telles que l’extraction, la transformation et le chargement des données (ETL), les entreprises peuvent rationaliser leurs workflows de données et réduire le risque d’erreur humaine. De plus, l’automatisation permet aux équipes chargées des données de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la modélisation des données et l’analyse.

Un autre aspect important de l’harmonisation des données est la capacité à gérer les dépendances entre les différentes étapes du pipeline de données. Cela garantit que les données sont traitées dans le bon ordre et qu’aucune modification ni aucune mise à jour apportée à une étape n’affecte les processus en aval.

Gouvernance des données

La gouvernance des données est une composante essentielle du cadre DataOps, car elle garantit que les données sont exactes, cohérentes et sécurisées. Cet objectif est atteint grâce à la mise en place de politiques, de procédures et de normes qui régissent la manière dont les données sont collectées, stockées, gérées et utilisées au sein de l’entreprise.

La gestion de la qualité des données est un aspect essentiel de la gouvernance des données. Cela implique la mise en œuvre de processus et de contrôles qui contribuent à garantir l’exactitude, l’exhaustivité et la cohérence des données. La gestion de la qualité des données inclut la validation des données, leur nettoyage et l’application des normes associées. En améliorant la qualité des données, les entreprises en tirent des informations plus fiables et prennent des décisions mieux informées.

Un autre aspect important de la gouvernance des données concerne la sécurité et la confidentialité des données. Cela comprend la protection des données sensibles contre tout accès non autorisé, ainsi que la gestion des réglementations en matière de confidentialité telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les outils de gouvernance des données aident les entreprises à mettre en œuvre des mesures de sécurité des données comme le chiffrement et les contrôles d’accès, ainsi qu’à respecter leurs obligations en matière de protection des données.

Intégration continue et déploiement continu (CI/CD)

L’intégration continue et le déploiement continu (CI/CD) sont des composantes cruciales du cadre DataOps, puisqu’elles permettent un développement et un déploiement rapides et itératifs des projets de données. Les pratiques CI/CD impliquent l’automatisation des processus de construction, de test et de déploiement, afin que les équipes chargées des données puissent rapidement identifier et résoudre les problèmes et proposer de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Un des aspects clés de l’approche CI/CD est le contrôle de version, qui permet aux équipes chargées des données de suivre les modifications apportées à leur code et à leurs actifs de données. Elles peuvent également travailler simultanément sur différentes parties d’un projet et fusionner leurs modifications sans conflit, ce qui améliore la collaboration. De plus, le contrôle de versions facilite l’annulation des modifications si un problème est identifié, ce qui réduit le risque de défaillance du pipeline de données.

Les tests automatisés constituent un autre aspect important de l’approche CI/CD. En automatisant le processus de test, les équipes chargées des données peuvent s’assurer que leur code et leurs actifs de données répondent aux normes de qualité et fonctionnent comme prévu. Les tests automatisés peuvent comprendre des tests unitaires, des tests d’intégration et des tests de bout en bout, qui permettent de valider différents aspects du pipeline de données. En intégrant les tests automatisés dans le processus CI/CD, les équipes chargées des données peuvent détecter et résoudre les problèmes à un stade précoce, avant qu’ils n’affectent les processus en aval ou les utilisateurs finaux.

Surveillance et observabilité des données

La surveillance et l’observabilité des données sont des composantes essentielles du cadre DataOps, car elles permettent aux équipes chargées des données d’identifier et d’aborder de manière proactive les problèmes liés au pipeline de données. Cette optimisation est atteinte grâce à la collecte, à l’analyse et à la visualisation des indicateurs, journaux et événements du pipeline de données, qui permettent aux équipes de mieux comprendre la performance et l’état de leurs workflows de données.

L’un des aspects clés de la surveillance et de l’observabilité des données est le suivi de la performance. Cela implique le suivi d’indicateurs tels que les délais de traitement des données, l’utilisation des ressources et le taux d’erreur, qui aident les équipes de données à identifier les goulots d’étranglement et à optimiser leurs pipelines de données pour améliorer la performance. Les outils de suivi de la performance fournissent une visibilité en temps réel sur le pipeline de données, permettant aux équipes de détecter et de résoudre rapidement les problèmes, avant qu’ils n’affectent les processus en aval ou les utilisateurs finaux.

Un autre aspect important de la surveillance et de l’observabilité des données est l’audit des pipelines de données. Il s’agit de suivre et d’analyser les modifications apportées aux actifs de données à mesure qu’ils se déplacent dans le pipeline de données, et de surveiller l’accès aux données et les schémas d’utilisation. L’audit des pipelines de données aide les entreprises à se conformer aux politiques et réglementations en matière de gouvernance des données, et à identifier les risques pesant sur la sécurité ou encore les problèmes de qualité des données.