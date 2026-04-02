Les équipes chargées des données se trouvent devant des montagnes de données qui pourraient rivaliser avec l’Everest lui-même. Et l’augmentation de ces volumes devient chaque jour plus ardue, car le volume et la complexité des données ne montrent aucun signe de ralentissement.

Les données d’entreprise actuelles proviennent de sources distinctes (telles que les applications SaaS, les appareils de l’Internet des objets (IdO) et les systèmes hérités) et sont accumulées dans un écosystème tentaculaire de stockage de données. Une grande partie de ces informations sont des données non structurées, comme des e-mails, des fichiers PDF, des images, des enregistrements d’appels et des journaux de discussion.

Sans une vue d’ensemble, ces données sont cloisonnées, obsolètes dès leur arrivée et largement sous-utilisées. Sans oublier que l’accès à de grandes quantités de données de haute qualité freine l’opérationnalisation de l’intelligence artificielle (IA).

L’intégration des données aide à atténuer ces défis en combinant, agrégant et harmonisant les données issues de différentes sources, dans des formats variés et avec des niveaux de qualité différents. Cette consolidation fournit des informations unifiées et cohérentes aux consommateurs de données, pouvant être utilisées pour l’analytique, l’IA et la prise de décision.