Qu’est-ce qu’un directeur des données (CDO) ?

La gouvernance des données met l’accent sur la qualité, la sécurité et la disponibilité des données de l’entreprise. L’objectif de la gouvernance des données est de garantir des données sûres, de qualité et facilement accessibles, à des fins de découverte de données et de Business Intelligence.

Le directeur des données est chargé d’établir, de contrôler et d’actualiser le cadre de gouvernance des données de l’entreprise. Le CDO met en œuvre les politiques et processus de gouvernance visant à améliorer la qualité des données, à les décloisonner, à garantir la conformité et la sécurité, et à contrôler l’accès aux données de manière appropriée.

Le CDO collabore souvent avec les responsables des services informatique et juridique pour s’assurer que les normes de gouvernance des données sont conformes aux dernières réglementations en matière de protection des données sensibles. Il travaille également avec les chefs d’unité commerciale pour garantir que les politiques de gouvernance des données sont appliquées de manière cohérente au sein de l’entreprise.