La plupart des ERD sont établis selon l'un des trois modèles entité-relation : conceptuel, logique et physique. Tous trois représentent des entités, ainsi que leurs attributs et leurs relations, mais leurs cas d’utilisation et leur public visé diffèrent. Les modèles conceptuels sont les moins détaillés, tandis que les ERD physiques offrent les informations les plus granulaires.

Les modèles conceptuels ER offrent un aperçu détaillé des données contenues dans l'ERD. Les analystes métier les utilisent dans le cadre de projets de conception de bases de données à grande échelle, tels que les entrepôts de données. Les modèles de données conceptuels contiennent généralement des entités et des relations sans approfondir les tableaux et la cardinalité des bases de données.

Les modèles ER logiques sont similaires aux modèles conceptuels, mais avec un peu plus de détails. Dans un modèle de données logique, les colonnes ou attributs de chaque entité sont définis, tout comme les entités opérationnelles et transactionnelles. Les analystes commerciaux utilisent des modèles de données logiques pour des projets de conception de bases de données à plus petite échelle.