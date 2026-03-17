Avec l’achèvement de l’acquisition de Confluent par IBM, IBM combine le streaming d’événements avec ses points forts en gestion des données, intégration et infrastructure d’entreprise pour aider les organisations à fournir des résultats en temps réel grâce à des données en flux continu prêtes pour l’IA.
Les entreprises génèrent un flux constant de données opérationnelles en temps réel— transactions, événements applicatifs, mises à jour de la chaîne d’approvisionnement, alertes de fraude, interactions clients et bien plus encore. Pourtant, ces signaux sont souvent fragmentés entre les systèmes et arrivent trop tard pour soutenir l'IA et l'automatisation modernes. En fait, environ 80 % des entreprises s'appuient sur des données périmées pour la prise de décision, ce qui augmente le risque de manquer des opportunités.
À mesure que l'IA déplace de l'expérimentation à la production, le défi n'est plus l'accès aux données, mais l'accès à des données fiables, en temps réel, avec le contexte nécessaire pour alimenter les systèmes d'IA et l'automatisation.
En réunissant Confluent avec les portefeuilles Data, Intégration et Z d’IBM, IBM construit une plateforme de données intelligente qui relie les données en mouvement avec le contexte, la gouvernance, l’Intégration et l’infrastructure nécessaires pour opérationnaliser l’IA à travers des environnements hybrides.
Dans ce blog, nous découvrons comment IBM et Confluent travaillent ensemble pour :
La transformation d’événements en temps réel en contexte gouverné dans des environnements hybrides est une étape critique pour mettre en œuvre une IA d’entreprise fiable. C'est là que la combinaison de Confluent et du portefeuille watsonx.data d'IBM apporte une réelle valeur ajoutée.
Confluent diffuse en direct des événements opérationnels en temps réel depuis des applications, des systèmes et des canaux numériques. Le portefeuille unifié watsonx.data rend ces données productives pour l’IA et l’analytique grâce à une base hybride ouverte avec watsonx.data, Intégration avec watsonx.data integration et intelligence des données avec watsonx.data intelligence. Ensemble, ils aident les entreprises à aller au-delà des flux d'événements isolés et à fournir plutôt des produits de données gouvernés et réutilisables qui alimentent les analyses, les applications et l'IA.
Ces capacités conjointes permettent aux organisations de :
Il en résulte une base plus solide pour l’IA d’entreprise, où les modèles et les agents exploitent des données en mouvement et au repos, avec le contexte et la gouvernance nécessaires à une utilisation en entreprise.
La valeur réelle est obtenue lorsque les systèmes peuvent agir sur les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent. C’est là que le portefeuille Integration de Confluent et IBM, incluant IBM MQ et webMethods Hybrid Integration, transforme les événements en temps réel en actions métier.
Confluent fournit l'infrastructure qui achemine les événements opérationnels dans l’ensemble de l’entreprise. IBM MQ garantit que ces événements sont livrés de manière fiable et sécurisée pour les systèmes critiques, tandis que l’intégration hybride de webMethods connecte applications, API et flux de travail à travers des environnements hybrides afin que les bons systèmes puissent répondre automatiquement. Ensemble, ces technologies aident les entreprises à passer des informations en temps réel à une exécution fiable.
Cette puissante combinaison de technologies permet aux organisations de :
Le résultat : une entreprise plus réactive, les événements qui l’alimentent déclenchent automatiquement les actions adéquates à travers les applications, les systèmes et les workflows pilotés par l’IA.
Un grand nombre des événements commerciaux les plus critiques prennent naissance sur IBM Z, où les systèmes transactionnels de base exigent une échelle, une résilience et une confiance inégalées. Ces systèmes alimentent les paiements, les sinistres, les réservations et d’autres opérations commerciales à forte valeur ajoutée qui forment la colonne vertébrale de l’industrie moderne.
Avec Confluent et IBM Z, les organisations peuvent étendre à la fois les événements pilotés par les applications et les changements basés sur les données dans les architectures modernes pilotées par événements—sans perturber les applications transactionnelles. Confluent fournit la colonne vertébrale du streaming, tandis que les technologies d'intégration des applications et des données d'IBM proposent de multiples voies complémentaires pour connecter les applications IBM Z à la plateforme Confluent.
Pour les événements pilotés par applications, IBM MQ, le Kafka SDK pour IBM Z et IBM Z Digital Intégration Hub offrent des moyens haute performance d’émettre des événements directement à partir des transactions principales. Pour les événements pilotés par les données, IBM Data Gate permet une propagation sécurisée et à faible latence des modifications de données brutes vers Kafka. Ensemble, ces technologies offrent un ensemble complet et flexible de points d'entrée, permettant aux entreprises d'utiliser le bon modèle pour chaque cas d’utilisation.
Cette approche combinée permet aux organisations de :
Le résultat est une architecture où les événements générés par les applications et les changements basés sur les données d’IBM Z peuvent s’intégrer en toute sécurité dans les applications en temps réel, les analyses et les systèmes d’IA — débloquant de nouvelles connaissances et automatisation tout en préservant l’intégrité des opérations critiques.
Ensemble, Confluent et IBM proposent une plateforme de données intelligente pour l'IA d'entreprise, en connectant les flux d'événements en temps réel à la gestion des données, à l'intégration et à l'infrastructure nécessaires pour passer à l'action dans des environnements hybrides. Ceci aide les entreprises à transformer les événements commerciaux à flux continu en un contexte fiable pour les systèmes d'analytique, d'automatisation et d'IA.
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