Les entreprises génèrent un flux constant de données opérationnelles en temps réel— transactions, événements applicatifs, mises à jour de la chaîne d’approvisionnement, alertes de fraude, interactions clients et bien plus encore. Pourtant, ces signaux sont souvent fragmentés entre les systèmes et arrivent trop tard pour soutenir l'IA et l'automatisation modernes. En fait, environ 80 % des entreprises s'appuient sur des données périmées pour la prise de décision, ce qui augmente le risque de manquer des opportunités.

À mesure que l'IA déplace de l'expérimentation à la production, le défi n'est plus l'accès aux données, mais l'accès à des données fiables, en temps réel, avec le contexte nécessaire pour alimenter les systèmes d'IA et l'automatisation.

En réunissant Confluent avec les portefeuilles Data, Intégration et Z d’IBM, IBM construit une plateforme de données intelligente qui relie les données en mouvement avec le contexte, la gouvernance, l’Intégration et l’infrastructure nécessaires pour opérationnaliser l’IA à travers des environnements hybrides.

Dans ce blog, nous découvrons comment IBM et Confluent travaillent ensemble pour :