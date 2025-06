Qu’est-ce que le DBaaS (base de données à la demande) ?

Avec une offre DBaaS, le fournisseur de cloud s’occupe de tout, des mises à niveau périodiques aux sauvegardes, assurant la disponibilité et la sécurité du système de base de données 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le marché du DBaaS et des bases de données cloud est l’un des marchés SaaS (logiciel à la demande) enregistrant la croissance la plus rapide, soit 320 milliards de dollars américains d’ici 2025. Les fournisseurs de bases de données et d’entrepôts de données se sont associés aux fournisseurs de cloud les plus connus pour proposer des versions hébergées de leurs logiciels, permettant aux clients de tirer parti des nombreux avantages du cloud computing afin d’optimiser le stockage, la recherche et l’accès aux données de leurs applications.