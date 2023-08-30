Architecture DataOps : 5 composants clés et comment démarrer

1. Sources de données

Les sources de données constituent l’épine dorsale de toute architecture DataOps. Elles incluent les différentes bases de données, applications, API et systèmes externes à partir desquels les données sont collectées et ingérées. Les sources de données peuvent être structurées ou non structurées, et elles peuvent résider sur site ou dans le cloud.

Une architecture DataOps bien conçue doit relever les défis liés à l’intégration de données provenant de sources multiples et garantir que les données sont propres, cohérentes et exactes. La mise en œuvre de contrôles de qualité des données, le profilage et le catalogage des données sont essentiels pour maintenir une vue précise et à jour des actifs de données de l’organisation.

2. Ingestion et collecte des données

L’ingestion de données implique le processus d’acquisition de données à partir de diverses sources et leur introduction dans l’environnement DataOps. Ce processus peut être effectué à l’aide de divers outils et techniques, tels que le traitement par lots, le streaming ou l’ingestion en temps réel.

Dans une architecture DataOps, il est essentiel d’avoir un processus d’ingestion de données efficace et évolutif, capable de gérer des données provenant de diverses sources et formats. Cela nécessite la mise en œuvre d’outils et de pratiques d’intégration de données robustes, tels que la validation et le nettoyage des données, ainsi que la gestion des métadonnées. Ces pratiques permettent de s’assurer que les données ingérées sont exactes, complètes et cohérentes sur toutes les sources.

3. Stockage des données

Une fois les données ingérées, elles doivent être stockées sur une plateforme de stockage de données adaptée, capable de s’adapter à leur volume, à leur variété et à leur vitesse. Les plateformes de stockage de données peuvent inclure des bases de données relationnelles traditionnelles, des bases de données NoSQL, des data lakes ou des services de stockage basés sur le cloud.

Une architecture DataOps doit prendre en compte les performances, l’évolutivité et les implications financières de la plateforme de stockage de données choisie. Elle doit également aborder les questions liées à la sécurité des données, à la confidentialité et à la conformité, en particulier lorsqu’il s’agit de données sensibles ou réglementées.

4. Traitement et transformation des données

Le traitement et la transformation des données permettent la manipulation et la conversion des données brutes en un format adapté à l’analyse, à la modélisation et à la visualisation. Cela peut inclure des opérations telles que le filtrage, l’agrégation, la normalisation et l’enrichissement, ainsi que des techniques plus avancées comme le machine learning et le traitement automatique du langage naturel.

Dans une architecture DataOps, le traitement et la transformation des données doivent être automatisés et rationalisés à l’aide d’outils et de technologies capables de gérer de gros volumes de données et des transformations complexes. Cela peut impliquer l’utilisation de pipelines de données, de plateformes d’Intégration de données ou de frameworks de traitement de données.

5. Modélisation et calcul de données

La modélisation et le calcul de données impliquent la création de modèles analytiques, d’algorithmes et de calculs permettant aux organisations d’en tirer des informations et de prendre des décisions fondées sur les données. Cela peut inclure l’analyse statistique, le machine learning, l’intelligence artificielle et d’autres techniques d’analyse avancée.

Un aspect clé d’une architecture DataOps est la capacité à développer, tester et déployer rapidement et efficacement des modèles de données et des algorithmes. Cela nécessite l’Intégration de plateformes de science des données, d’outils de gestion de modèles et de systèmes de contrôle de versions facilitant la collaboration et l’expérimentation entre data scientists, analystes et ingénieurs.