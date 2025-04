L’harmonisation des workflows est liée à (et souvent confondue avec) plusieurs autres pratiques telles que l’automatisation, l’harmonisation des processus et l’harmonisation des données. Voici une explication concise de chacun :



l’harmonisation des workflows se concentre sur la coordination et la gestion d’une série de tâches, de systèmes et d’outils interconnectés pour atteindre un résultat spécifique. Il met l’accent sur l’exécution et l’intégration de bout en bout des workflows dans différents environnements, en veillant à ce que les tâches se déroulent dans le bon ordre et que les dépendances soient respectées.

L’automatisation des workflows est l’utilisation de technologies pour exécuter des tâches ou des processus spécifiques avec une intervention humaine minimale. Son champ d’application est plus restreint que celui de l’harmonisation de workflow, puisqu’il se concentre sur l’automatisation des tâches individuelles. Inversement, l’harmonisation des workflows consiste à gérer la séquence et l’interaction de ces tâches automatisées pour créer un processus cohérent.

L’harmonisation des données concerne spécifiquement la gestion du mouvement, de la transformation et de l’intégration des données entre les systèmes, y compris les processus d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) et les data lake. Son objectif est de garantir que les données circulent de manière fluide et précise entre les sources, le stockage et les applications, prenant en charge à la fois les workflows et les processus de prise de décision.

L’harmonisation des processus fait référence à la gestion et à l’intégration de plusieurs processus métier, impliquant souvent des workflows, des personnes et des systèmes. Elle adopte une vision plus large que l’harmonisation des workflows en se concentrant sur la coordination de bout en bout de l’ensemble des processus métier, afin de garantir l’alignement sur les objectifs de l’organisation.