Qu'est-ce que l'optimisation des requêtes ?

Les applications s’appuient sur des bases de données pour récupérer des informations rapidement et de manière cohérente. Lorsque les requêtes sont inefficaces, les bases de données peuvent passer un temps inutile à effectuer des balayages de tables, à trier des enregistrements ou à joindre de grands jeux de données. Ces retards peuvent ralentir les interfaces de programmation d’applications (API) et les workloads d’analytique, créant des goulets d’étranglement qui dégradent l’expérience utilisateur globale.

À mesure que les organisations collectent davantage de données, les bases de données doivent supporter des charges de travail de plus en plus complexes, dues au volume important de données, à la diversité des types de données et à des modèles de requêtes plus exigeants.

La sphère de données mondiale devant atteindre 393,9 zettaoctets d' ici à 2028, les requêtes qui traitaient auparavant des milliers de lignes pourraient à terme en traiter des millions ou des milliards. L'optimisation des requêtes améliore l'évolutivité en permettant des requêtes efficaces, même si la quantité de données et la complexité des Workloads augmentent.