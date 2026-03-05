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Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM® Db2 devient la nouvelle norme de base de données autonome à l’ère de l’IA agentique

L’expérience de base de données autonome Db2 révolutionne la gestion des bases de données, propulsée par le tout nouveau IBM Db2 Genius Hub.

Publié le 5 mars 2026

Aujourd’hui, IBM a présenté la nouvelle version de Db2 : la base de données autonome alimentée par le tout nouveau Db2 Genius Hub. La base de données autonome surveille, détecte et réagit de manière proactive aux problèmes, agissant de façon autonome si nécessaire, sous supervision humaine.

Cette expérience est rendue possible grâce au Db2 Genius Hub, une console de nouvelle génération alimentée par l’IA qui transforme la façon dont les administrateurs de bases de données Db2 gèrent des jeux de données complexes et tentaculaires en faisant passer les opérations de base de données d’un dépannage réactif à une résilience proactive basée sur les agents.

Alimenter de manière autonome les workloads essentiels

Depuis des décennies, Db2 alimente des workloads essentiels pour lesquels la fiabilité n’est pas négociable et les temps d’arrêt ne sont pas une option. Db2 Genius Hub apporte des opérations axées sur l’intelligence dans ces environnements Db2, offrant aux équipes de données de nombreux avantages :

  • Réduction de 25 % des coûts de gestion grâce à une corrélation plus précoce des signaux afin d’éviter que les incidents ne viennent perturber l’activité.*
  • Réduction de 30 % des interventions annuelles avec moins d’heures manuelles consacrées à la gestion des urgences, moins d’escalades et une gestion plus prévisible des incidents.*
  • Réduction de 35 % du temps de résolution grâce à une diminution du temps consacré à la corrélation des alertes, des journaux et des tableaux de bord, et davantage de temps pour agir en fonction du contexte.*

Pendant des années, les opérations de base de données ont été piégées dans un cycle de travail manuel continu. Lorsque les administrateurs de bases de données sont prisonniers de boucles d’alerte sans fin, de scripts fragmentés et de dépannages réactifs, l’entreprise perd son actif le plus précieux : le temps d’innover. Nous allons au-delà de la maintenance, vers un avenir prônant l’autonomie gouvernée, où les systèmes de bases de données gèrent des tâches bien définies tout en gardant le jugement humain en son cœur, permettant ainsi aux équipes de se consacrer à des tâches qui stimulent l’innovation et la résilience.

« Alors que de nombreux fournisseurs se contentent d’appliquer une étiquette générique Alimentée par l’IA à leur infrastructure héritée et de la qualifier de modernisation, IBM a fait le gros du travail en intégrant le raisonnement agentique directement à l’expérience de gestion des bases de données avec l’IBM Db2 Genius Hub, explique Brad Shimmin, vice-président et responsable des pratiques chez The Futurum Group. Les capacités disponibles aujourd’hui ne sont pas simplement liées à l’IA. Le Db2 Genius Hub est conçu pour être un véritable multiplicateur de force qui permet à l’administrateur de bases de données de passer d’une analyse réactive du tableau de bord à une gouvernance proactive. En automatisant une grande partie de la charge opérationnelle qui consomme les équipes de données aujourd’hui, cette version offre une autonomie pragmatique, ce qui est exactement ce dont les entreprises ont besoin pour atteindre une véritable valeur métier. »

Qu’est-ce que Db2 Genius Hub ?

Db2 Genius Hub est une console de gestion des données alimentée par l’IA qui introduit des capacités autonomes pour les opérations Db2, fondées sur un raisonnement piloté par l’IA et intégrées à des workflows agentiques.

Db2 Genius Hub définit une orientation claire vers des opérations de base de données autonomes, tout en laissant les équipes garder le contrôle. Aujourd’hui, au moment du lancement, il fonctionne comme un système human-in-the-loop, où l’exécution est conçue pour une approbation explicite et une automatisation bien délimitée. À mesure que nous faisons progresser Db2 Genius Hub, les capacités de la console élargiront l’opération autonome là où elle est sûre et gouvernée, permettant aux équipes d’adopter l’autonomie à leur propre rythme tout en maintenant la transparence et le contrôle dans les environnements de production.

3 domaines opérationnels qui définissent le passage à l’autonomie : maintenir, guérir et répondre

Db2 Genius Hub propose des fonctionnalités de base de données autonomes dans trois domaines opérationnels principaux qui définissent l’évolution des opérations quotidiennes des bases de données :

  1. Maintenance agentique : l’outil gère les tâches opérationnelles récurrentes telles que les mises à jour du moteur, l’application de correctifs, les contrôles de santé, l’optimisation des performances, ainsi que la sauvegarde et la récupération. En automatisant ces tâches bien délimitées, Db2 Genius Hub réduit les efforts manuels permanents tout en garantissant des performances et une disponibilité constantes sur l’ensemble du parc de bases de données.
  2. Réparation agentique : l’outil analyse en continu le comportement des workloads et des signaux système afin d’identifier rapidement les anomalies et d’éviter que les problèmes ne se matérialisent. Cela inclut la détection du comportement d’enfermement, les régressions de requêtes et la mise en file d’attente de workload avant que cela n’affecte les utilisateurs, réduisant ainsi le volume d’alertes nécessitant une attention humaine.
  3. Réponse proactive : en cas de problème, Db2 Genius Hub réduit le temps de résolution en effectuant une analyse des modifications, une investigation en plusieurs étapes et une analyse des journaux. Des explications claires et contextuelles sont proposées pour vous guider dans les étapes suivantes, réduisant ainsi le temps consacré à l’investigation manuelle des causes racines.

Découvrez Db2 Genius Hub en action : détection d’anomalies, analyse des modifications et recherche de télémétrie conversationnelle.

Comment Db2 Genius Hub réagit quand chaque minute compte

Les équipes observent l’impact le plus important lors des incidents où les minutes comptent le plus.

« IBM Db2 Genius Hub décuple la force de notre équipe de données, a déclaré Frank Fillmore, PDG de Fillmore Group. La différence est immédiate : au lieu de reconstituer les incidents à partir de tableaux de bord et de journaux, nous pouvons trouver ce qui a changé et identifier que faire ensuite en quelques minutes. De même, comme le système est conçu pour un contrôle par l’humain, nous pouvons avancer plus rapidement sans renoncer à la supervision. C’est le type d’innovation qui permet de développer votre entreprise. »

Voici comment cela se manifeste lorsque les équipes sont souvent confrontées à un incident : la réponse aux incidents en pleine journée.

  • 14 h, réparation agentique : une anomalie de performance susceptible de menacer la disponibilité est signalée rapidement. Db2 Genius Hub identifie la cause la plus probable et met en avant les preuves à l’appui, afin que les équipes ne repartent pas de zéro.
  • 14 h 01, réponse agentique : l’administrateur de bases de données passe en revue l’analyse et s’intéresse à la cause racine, en se demandant ce qui a changé et pourquoi le problème est survenu. Db2 Genius Hub fournit un contexte au niveau de la requête et du plan, ainsi que des recommandations sur les prochaines étapes à suivre pour valider et résoudre le problème.
  • 14 h 04, maintenance agentique : l’administrateur de bases de données effectue une vérification de la résilience pour confirmer l’absence d’autres signaux d’alerte, puis applique la correction approuvée et recommandée par l’IA pour restaurer la santé normale de la base de données.

Résultat : un délai de résolution plus court, une réduction des perturbations et un fonctionnement plus assuré.

Redéfinir la base de données autonome

Db2 est depuis longtemps la base de données sur laquelle les entreprises s’appuient lorsque les performances, la prévisibilité et la gouvernance sont essentielles. Db2 Genius Hub est le prochain bond en avant d’IBM, permettant une expérience de base de données autonome qui apporte une intelligence agentique à la gestion des workloads essentiels.

IBM Db2 Genius Hub est disponible dès aujourd’hui. Inscrivez-vous pour commencer votre essai et profiter d’une expérience de base de données autonome à votre propre rythme, de l’exploration pratique aux opérations de production.

Choisissez votre parcours pour commencer :

  • Essai rapide : commencez votre essai dès aujourd’hui pour découvrir Db2 Genius Hub.
  • Exécution en production : Db2 AI Standard et Db2 AI Advanced incluent Db2 Genius Hub. 
  • Vous utilisez déjà Db2 Intelligence Center ? Les clients qui ont acheté Db2 Intelligence Center passeront à Db2 Genius Hub. En savoir plus.

En savoir plus sur Db2 Genius Hub

Contactez notre équipe dès aujourd’hui

Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

David Kalmuk

Distinguished Engineer, Databases, Data & AI

IBM Software

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Clause d’exclusion de responsabilité

* Les résultats sont basés sur des tests internes préalables à la publication. Les indicateurs sont préliminaires et peuvent varier en fonction de l’environnement, du workload et de la configuration.