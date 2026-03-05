IBM® Db2 devient la nouvelle norme de base de données autonome à l’ère de l’IA agentique

L’expérience de base de données autonome Db2 révolutionne la gestion des bases de données, propulsée par le tout nouveau IBM Db2 Genius Hub.
Aujourd’hui, IBM a présenté la nouvelle version de Db2 : la base de données autonome alimentée par le tout nouveau Db2 Genius Hub. La base de données autonome surveille, détecte et réagit de manière proactive aux problèmes, agissant de façon autonome si nécessaire, sous supervision humaine.
Cette expérience est rendue possible grâce au Db2 Genius Hub, une console de nouvelle génération alimentée par l’IA qui transforme la façon dont les administrateurs de bases de données Db2 gèrent des jeux de données complexes et tentaculaires en faisant passer les opérations de base de données d’un dépannage réactif à une résilience proactive basée sur les agents.
Depuis des décennies, Db2 alimente des workloads essentiels pour lesquels la fiabilité n’est pas négociable et les temps d’arrêt ne sont pas une option. Db2 Genius Hub apporte des opérations axées sur l’intelligence dans ces environnements Db2, offrant aux équipes de données de nombreux avantages :
Pendant des années, les opérations de base de données ont été piégées dans un cycle de travail manuel continu. Lorsque les administrateurs de bases de données sont prisonniers de boucles d’alerte sans fin, de scripts fragmentés et de dépannages réactifs, l’entreprise perd son actif le plus précieux : le temps d’innover. Nous allons au-delà de la maintenance, vers un avenir prônant l’autonomie gouvernée, où les systèmes de bases de données gèrent des tâches bien définies tout en gardant le jugement humain en son cœur, permettant ainsi aux équipes de se consacrer à des tâches qui stimulent l’innovation et la résilience.
« Alors que de nombreux fournisseurs se contentent d’appliquer une étiquette générique Alimentée par l’IA à leur infrastructure héritée et de la qualifier de modernisation, IBM a fait le gros du travail en intégrant le raisonnement agentique directement à l’expérience de gestion des bases de données avec l’IBM Db2 Genius Hub, explique Brad Shimmin, vice-président et responsable des pratiques chez The Futurum Group. Les capacités disponibles aujourd’hui ne sont pas simplement liées à l’IA. Le Db2 Genius Hub est conçu pour être un véritable multiplicateur de force qui permet à l’administrateur de bases de données de passer d’une analyse réactive du tableau de bord à une gouvernance proactive. En automatisant une grande partie de la charge opérationnelle qui consomme les équipes de données aujourd’hui, cette version offre une autonomie pragmatique, ce qui est exactement ce dont les entreprises ont besoin pour atteindre une véritable valeur métier. »
Db2 Genius Hub est une console de gestion des données alimentée par l’IA qui introduit des capacités autonomes pour les opérations Db2, fondées sur un raisonnement piloté par l’IA et intégrées à des workflows agentiques.
Db2 Genius Hub définit une orientation claire vers des opérations de base de données autonomes, tout en laissant les équipes garder le contrôle. Aujourd’hui, au moment du lancement, il fonctionne comme un système human-in-the-loop, où l’exécution est conçue pour une approbation explicite et une automatisation bien délimitée. À mesure que nous faisons progresser Db2 Genius Hub, les capacités de la console élargiront l’opération autonome là où elle est sûre et gouvernée, permettant aux équipes d’adopter l’autonomie à leur propre rythme tout en maintenant la transparence et le contrôle dans les environnements de production.
Db2 Genius Hub propose des fonctionnalités de base de données autonomes dans trois domaines opérationnels principaux qui définissent l’évolution des opérations quotidiennes des bases de données :
Découvrez Db2 Genius Hub en action : détection d’anomalies, analyse des modifications et recherche de télémétrie conversationnelle.
Les équipes observent l’impact le plus important lors des incidents où les minutes comptent le plus.
« IBM Db2 Genius Hub décuple la force de notre équipe de données, a déclaré Frank Fillmore, PDG de Fillmore Group. La différence est immédiate : au lieu de reconstituer les incidents à partir de tableaux de bord et de journaux, nous pouvons trouver ce qui a changé et identifier que faire ensuite en quelques minutes. De même, comme le système est conçu pour un contrôle par l’humain, nous pouvons avancer plus rapidement sans renoncer à la supervision. C’est le type d’innovation qui permet de développer votre entreprise. »
Voici comment cela se manifeste lorsque les équipes sont souvent confrontées à un incident : la réponse aux incidents en pleine journée.
Résultat : un délai de résolution plus court, une réduction des perturbations et un fonctionnement plus assuré.
Db2 est depuis longtemps la base de données sur laquelle les entreprises s’appuient lorsque les performances, la prévisibilité et la gouvernance sont essentielles. Db2 Genius Hub est le prochain bond en avant d’IBM, permettant une expérience de base de données autonome qui apporte une intelligence agentique à la gestion des workloads essentiels.
IBM Db2 Genius Hub est disponible dès aujourd’hui. Inscrivez-vous pour commencer votre essai et profiter d’une expérience de base de données autonome à votre propre rythme, de l’exploration pratique aux opérations de production.
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* Les résultats sont basés sur des tests internes préalables à la publication. Les indicateurs sont préliminaires et peuvent varier en fonction de l’environnement, du workload et de la configuration.