IBM® Db2 devient la nouvelle norme de base de données autonome à l’ère de l’IA agentique

Depuis des décennies, Db2 alimente des workloads essentiels pour lesquels la fiabilité n’est pas négociable et les temps d’arrêt ne sont pas une option. Db2 Genius Hub apporte des opérations axées sur l’intelligence dans ces environnements Db2, offrant aux équipes de données de nombreux avantages :

Réduction de 25 % des coûts de gestion grâce à une corrélation plus précoce des signaux afin d’éviter que les incidents ne viennent perturber l’activité.*

corrélation plus précoce des signaux afin d’éviter que les incidents ne viennent perturber l’activité.* Réduction de 30 % des interventions annuelles avec moins d’heures manuelles consacrées à la gestion des urgences, moins d’escalades et une gestion plus prévisible des incidents.*

avec moins d’heures manuelles consacrées à la gestion des urgences, moins d’escalades et une gestion plus prévisible des incidents.* Réduction de 35 % du temps de résolution grâce à une diminution du temps consacré à la corrélation des alertes, des journaux et des tableaux de bord, et davantage de temps pour agir en fonction du contexte.*

Pendant des années, les opérations de base de données ont été piégées dans un cycle de travail manuel continu. Lorsque les administrateurs de bases de données sont prisonniers de boucles d’alerte sans fin, de scripts fragmentés et de dépannages réactifs, l’entreprise perd son actif le plus précieux : le temps d’innover. Nous allons au-delà de la maintenance, vers un avenir prônant l’autonomie gouvernée, où les systèmes de bases de données gèrent des tâches bien définies tout en gardant le jugement humain en son cœur, permettant ainsi aux équipes de se consacrer à des tâches qui stimulent l’innovation et la résilience.

« Alors que de nombreux fournisseurs se contentent d’appliquer une étiquette générique Alimentée par l’IA à leur infrastructure héritée et de la qualifier de modernisation, IBM a fait le gros du travail en intégrant le raisonnement agentique directement à l’expérience de gestion des bases de données avec l’IBM Db2 Genius Hub, explique Brad Shimmin, vice-président et responsable des pratiques chez The Futurum Group. Les capacités disponibles aujourd’hui ne sont pas simplement liées à l’IA. Le Db2 Genius Hub est conçu pour être un véritable multiplicateur de force qui permet à l’administrateur de bases de données de passer d’une analyse réactive du tableau de bord à une gouvernance proactive. En automatisant une grande partie de la charge opérationnelle qui consomme les équipes de données aujourd’hui, cette version offre une autonomie pragmatique, ce qui est exactement ce dont les entreprises ont besoin pour atteindre une véritable valeur métier. »