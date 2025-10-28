Qu’est-ce que la gestion des données d’entreprise ? 

La gestion des données d’entreprise (EDM) consiste à organiser, gouverner et optimiser les données d’une entreprise tout au long de leur cycle de vie, depuis leur création et leur collecte jusqu’à leur stockage, leur intégration, leur utilisation et, à terme, leur archivage ou leur suppression.

L’objectif de l’EDM est de garantir que les données sont exactes, accessibles, sécurisées et alignées sur les objectifs de l’entreprise. Elle revêt une importance particulière dans le contexte actuel, où le volume de données ne cesse de croître. La quantité de données créées, capturées, copiées et consommées à l’échelle mondiale devrait atteindre plus de 394 zettaoctets à l’horizon 20281.

À titre de comparaison, le volume mensuel du trafic Internet mondial en 2008 atteignait seulement 10 174 pétaoctets, soit 0,01 zettaoctet2, ce qui représente une multiplication par plus de 40 en moins de deux décennies3.Si le trafic Internet ne représente qu’une facette de l’activité mondiale en matière de données, sa croissance explosive reflète l’essor plus général de la création, de la consommation et de l’échange de contenus numériques, stimulé par le streaming à la demande, le cloud computing, les appareils mobiles et les systèmes d’entreprise.

Cette croissance s’accompagne d’une complexité croissante. À mesure que les volumes de données augmentent de manière exponentielle, il est de plus en plus difficile pour les entreprises de maintenir leur qualité, d’assurer la conformité, de permettre un accès en temps réel et d’en extraire des informations pertinentes. L’EDM fournit le cadre et les outils nécessaires pour gérer cette complexité, transformant les données en un avantage concurrentiel qui favorise de meilleures décisions, davantage d’innovation et une efficacité accrue.