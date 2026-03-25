Qu’est-ce que la récupération des données ?

La possibilité d’extraire des informations pertinentes à partir de données de haute qualité permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées.

Mais avant toute analyse, il faut pouvoir accéder à ces données. Cette tâche peut s’avérer particulièrement difficile lorsque celles-ci se trouvent au sein d’un vaste jeu ou parc, par exemple une base de données de recherche scientifique étendue ou un système de stockage hybride multicloud tentaculaire.

La croissance explosive des données accentue ces difficultés : selon certaines estimations, plus de 400 millions de téraoctets de données sont créés chaque jour, tandis que les entreprises gèrent souvent elles-mêmes un pétaoctet de données, si ce n’est plus1.

Les progrès de l’intelligence artificielle ont également modifié les besoins des entreprises dans ce domaine. Les workflows d’IA nécessitent un accès rapide aux données, notamment à de grands volumes non structurés.

Historiquement, les processus de récupération des données se concentraient sur les requêtes provenant de sources structurées telles que les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Cependant, plutôt que d’utiliser des approches manuelles et chronophages pour passer au crible les immenses sources internes et externes d’aujourd’hui, les entreprises se tournent vers la récupération moderne des données. Cette approche utilise des technologies telles que les bases de données vectorielles et la génération augmentée de récupération pour répondre à la demande de données résidant en dehors des bases de données relationnelles internes.

La RAG agentique, en particulier, s’est révélée particulièrement efficace pour répondre à cette demande. David Levy, Advisory Technology Engineer for Client Engineering chez IBM, a décrit les capacités de la RAG agentique lors d’une présentation pour IBM Technology.

« La RAG agentique marque une évolution dans la manière dont nous améliorons le pipeline RAG, en dépassant la simple génération de réponses pour parvenir à une prise de décision plus intelligente. En permettant à un agent de choisir les meilleures sources de données et, éventuellement, d’intégrer des informations externes (par exemple en temps réel ou provenant de services tiers), nous pouvons créer un pipeline plus réactif, plus précis et plus adaptable. »

Résultat ? Les entreprises et autres organisations peuvent mieux tirer parti de leurs propres données structurées et non structurées, ainsi que des volumes croissants produits en dehors de leurs écosystèmes. La possibilité d’accéder aux données exactes dont elles ont besoin au bon moment leur permet de mettre en œuvre des analyses et d’extraire des informations qui améliorent leurs résultats.