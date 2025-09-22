Un fournisseur de services de santé transforme ses données et ses workflows à l’aide de l’IA générative
Un fournisseur de services estimé auprès des installations de santé a toujours été reconnu pour son engagement envers le service client et ses opérations efficaces. Cependant, l’entreprise a été confrontée à des défis importants en raison de la nature fragmentée de ses données à l’échelle de l’entreprise, des workflows inefficaces et du manque d’informations en temps réel.
Avec un important référentiel de documents et un volume élevé et complexe de données de conformité, sa direction a passé d’innombrables heures à rechercher des informations critiques sur des systèmes et des référentiels disparates qui n’étaient pas accessibles de manière coordonnée. La complexité des workflows a également rendu l’extraction d’informations significatives presque impossible, ce qui a eu un impact direct sur la capacité de l’entreprise à fournir ses services de manière efficace, tout en étant conforme aux normes de santé. Ces processus ont entraîné une prise de décision lente et des risques de non-conformité.
Il était temps de changer.
Pour relever ces défis, le fournisseur de services de santé s’est tourné vers C-Metric, un partenaire commercial Silver d’IBM, pour appliquer sa solution d’assistant virtuel d’IA, Aivio.
Créé avec l’assistant virtuel IBM® watsonx Assistant, Aivio offre des capacités avancées de traitement automatique du langage naturel (NLP) pour permettre une interaction transparente et des réponses pertinentes en fonction du contexte. La direction opérationnelle et les cadres peuvent facilement interagir avec l’assistant virtuel pour récupérer des données spécifiques, même dans de vastes référentiels documentaires, éliminant ainsi la nécessité d’effectuer des recherches manuelles. La solution s’intègre aux systèmes existants via des API sécurisées et un accès basé sur les rôles. Cette méthode permet de garantir la confidentialité des données dans des secteurs qui exigent qu’elles soient conformes à la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au cadre des exigences SOC2. De plus, l’analyseur d’Aivio pour Microsoft Excel rationalise l’analyse de grands jeux de données, en identifiant les actions à entreprendre pour les équipes responsables.
L’évolutivité et la préparation au cloud d’Aivio permettent un déploiement flexible sur IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure ou sur site. En plus d’utiliser watsonx Assistant, le client utilise IBM watsonx.ai, un studio d’IA dédié aux entreprises, qui déploie les modèles de fondation IBM Granite pour générer des réponses détaillées et adaptées au contexte. La solution comprend également la plateforme de compréhension de documents IBM Watson Discovery, qui applique la génération augmentée de récupération (RAG) pour améliorer la compréhension et la pertinence. Ensemble, ces technologies constituent la base de la recherche alimentée par l’IA, des capacités conversationnelles et de la sécurité dédiées aux entreprises d’Aivio.
Dans l’ensemble, Aivio s’est avéré être une solution réussie pour la transformation numérique du fournisseur de services de santé, le positionnant pour une évolutivité à long terme, une conformité réglementaire et une rentabilité accrue.
Le fournisseur de services de santé a connu un changement transformateur dans ses opérations. Aivio a considérablement simplifié la récupération des données, permettant aux employés d’accéder à des informations critiques en une fraction du temps nécessaire auparavant. L’intégration de l’assistant virtuel a également permis une réduction remarquable de 99 % des erreurs de données, grâce à la validation et au traitement automatisés des données. Cette intégration a permis de garantir l’exactitude des rapports et des analyses, améliorant ainsi la qualité des soins aux patients.
En outre, l’entreprise a obtenu un ROI important, notamment une réduction de 40 % des coûts opérationnels, un accès aux données 85 % plus rapide, des économies de coûts annuelles de 150 000 USD et plus de 250 000 USD de recettes annuelles supplémentaires.
À l’avenir, le professionnel de santé prévoit d’utiliser davantage les capacités d’Alivio pour stimuler l’innovation et améliorer les soins prodigués aux patients. L’entreprise découvre l’intégration d’Aivio avec des sources de données et des workflows supplémentaires, dans le but de déverrouiller encore plus de valeur de sa solution alimentée par l’IA. Avec C-Metric et IBM comme partenaires de confiance, le professionnel de santé est prêt à continuer son parcours de transformation numérique, en exploitant la puissance de l’IA pour redéfinir la prestation des soins de santé.
C-Metric, partenaire commercial Silver d’IBM, a été fondé en 1995 et a établi des bureaux aux États-Unis et en Inde. Au cours des 29 dernières années, C-Metric a fourni avec succès des solutions d’automatisation de la technologie et de back-office aux secteurs.
