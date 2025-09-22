Pour relever ces défis, le fournisseur de services de santé s’est tourné vers C-Metric, un partenaire commercial Silver d’IBM, pour appliquer sa solution d’assistant virtuel d’IA, Aivio.

Créé avec l’assistant virtuel IBM® watsonx Assistant, Aivio offre des capacités avancées de traitement automatique du langage naturel (NLP) pour permettre une interaction transparente et des réponses pertinentes en fonction du contexte. La direction opérationnelle et les cadres peuvent facilement interagir avec l’assistant virtuel pour récupérer des données spécifiques, même dans de vastes référentiels documentaires, éliminant ainsi la nécessité d’effectuer des recherches manuelles. La solution s’intègre aux systèmes existants via des API sécurisées et un accès basé sur les rôles. Cette méthode permet de garantir la confidentialité des données dans des secteurs qui exigent qu’elles soient conformes à la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), au règlement général sur la protection des données (RGPD) et au cadre des exigences SOC2. De plus, l’analyseur d’Aivio pour Microsoft Excel rationalise l’analyse de grands jeux de données, en identifiant les actions à entreprendre pour les équipes responsables.

L’évolutivité et la préparation au cloud d’Aivio permettent un déploiement flexible sur IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure ou sur site. En plus d’utiliser watsonx Assistant, le client utilise IBM watsonx.ai, un studio d’IA dédié aux entreprises, qui déploie les modèles de fondation IBM Granite pour générer des réponses détaillées et adaptées au contexte. La solution comprend également la plateforme de compréhension de documents IBM Watson Discovery, qui applique la génération augmentée de récupération (RAG) pour améliorer la compréhension et la pertinence. Ensemble, ces technologies constituent la base de la recherche alimentée par l’IA, des capacités conversationnelles et de la sécurité dédiées aux entreprises d’Aivio.

Dans l’ensemble, Aivio s’est avéré être une solution réussie pour la transformation numérique du fournisseur de services de santé, le positionnant pour une évolutivité à long terme, une conformité réglementaire et une rentabilité accrue.