En 2021, NDS Cognitive Labs a utilisé son expertise pour personnaliser et déployer une plateforme moderne d’assistant virtuel d’IA adaptée aux besoins de Clip. Cet effort s’inscrivait dans la mission de la fintech d’étendre l’inclusion financière à divers secteurs et de toucher un public plus large. NDS Cognitive Lab a répondu aux exigences uniques de Clip en adaptant la plateforme d’IA afin d’améliorer l’engagement et l’efficacité opérationnelle, soutenant ainsi ses objectifs stratégiques.

NDS Cognitive Labs a utilisé le traitement automatique du langage naturel (TALN) d’IBM watsonx, intégré à NeuralSeek et optimisé par la plateforme IBM Cloud, pour développer une solution avancée d’IA générative conversationnelle qui exploite la technique de génération augmentée par récupération (RAG). Ce chatbot peut identifier avec précision les besoins des utilisateurs et récupérer des informations pertinentes en temps réel à partir de bases de données externes, démontrant ainsi la pertinence et la profondeur de ses réponses. En combinant une récupération quasi instantanée des données avec des capacités de langage génératif, l’assistant virtuel fournit des solutions très précises et contextualisées en réponse à un large éventail de demandes (commandes, options de paiement à distance, lignes de crédit, etc.), améliorant ainsi considérablement la qualité et la précision de ses interactions.

L’une des principales caractéristiques de cette solution innovante est son intégration transparente avec Salesforce Cloud, qui permet au chatbot d’utiliser les données stockées au sein de la plateforme CRM en vue d’améliorer ses fonctionnalités. Cette intégration permet à l’assistant d’IA de générer des leads, de créer des tickets de support de niveau 2, de valider les identités des utilisateurs et d’accéder à d’autres informations pertinentes, améliorant ainsi ses performances et l’expérience utilisateur globale. Grâce au TALN, l’assistant peut déterminer si le client fait référence à des produits disponibles et, s’il n’est pas assez précis, il peut le guider en lui faisant des suggestions jusqu’à ce qu’il trouve la bonne réponse.

L’assistant virtuel offre également un service omnicanal qui permet aux agents du centre d’appel de se concentrer sur les questions complexes, optimisant ainsi l’allocation des ressources. Il est capable de gérer plus de 6 000 interactions simultanées, fournissant des réponses immédiates et personnalisées 24 heures sur 24.

De plus, le chatbot s’intègre de manière transparente aux sites Web, aux plateformes de réseaux sociaux, à WhatsApp et à d’autres canaux numériques, créant ainsi une expérience client unifiée et efficace.