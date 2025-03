Qu’est-ce que la RAG agentique ?

Bien que la RAG agentique optimise les résultats grâce à l’appel de fonctions, au raisonnement à plusieurs étapes et aux systèmes multi-agents, il ne s’agit pas toujours de la meilleure option. Mettre un plus grand nombre d’agents au travail entraîne des dépenses plus importantes, et un système de RAG agentique implique généralement l’achat de tokens supplémentaires. Si la RAG agentique peut accélérer les tâches par rapport à la RAG traditionnelle, les LLM introduisent également une latence, car le modèle peut avoir besoin de plus de temps pour générer ses sorties.

Enfin, les agents ne sont pas toujours fiables. Selon la complexité et les agents utilisés, ils peuvent avoir du mal à accomplir certaines tâches. Les agents ne collaborent pas toujours de manière fluide et peuvent se faire concurrence sur les ressources. Plus il y a d’agents dans un système, plus la collaboration devient complexe et les risques de complications élevés. Même le système RAG le plus étanche ne peut pas éliminer entièrement le risque d’hallucination.