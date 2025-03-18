La façon dont les modèles de langage traitent et segmentent le texte est en train de changer, passant de l’approche statique traditionnelle à un processus plus efficace et plus réactif. Contrairement au découpage traditionnel en blocs de taille fixe, qui découpe les documents volumineux à des points fixes, le découpage agentique utilise des techniques basées sur l’IA pour analyser le contenu dans le cadre d’un processus dynamique afin de déterminer la meilleure façon de segmenter le texte.

Le découpage agentique utilise des méthodes de division de texte basées sur l’IA, le découpage récursif et les méthodes de chevauchement de blocs, qui fonctionnent simultanément pour affiner la capacité de découpage, en préservant les liens entre les idées notables tout en optimisant les fenêtres contextuelles en temps réel. Avec le découpage agentique, chaque bloc est enrichi de métadonnées pour approfondir la précision de la récupération et l’efficacité globale du modèle. Ceci est particulièrement important dans les applications RAG, où la segmentation des données peut avoir un impact direct sur la qualité de récupération et la cohérence de la réponse. Le contexte significatif est préservé dans tous les petits fragments, ce qui rend cette approche extrêmement importante pour les chatbots, les bases de connaissances et les cas d’utilisation de l’IA générative. Des cadres comme Langchain ou LlamaIndex améliorent encore l’efficacité de la récupération et rendent cette méthode très efficace.