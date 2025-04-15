Pour permettre à nos agents d’accéder à ces outils, nous les avons ajoutés à la liste TOOLS dans le fichier du module extensions nommé init.py . Cette liste doit constituer le sommaire de votre fichier init.py dans le répertoire src/langgraph_react_agent .

from .tools import (

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

)



TOOLS = [

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

]