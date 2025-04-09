Contrairement aux assistants non agentiques (par exemple, les chatbots), qui ne répondent qu’à une seule question à la fois, les agents IA sont capables de conserver leur mémoire d’un jour à l’autre, de raisonner et d’agir par eux-mêmes.
Les agents IA traitent les demandes des clients ou des employés pour comprendre l’intention et le contexte, et posent des questions si nécessaire. En fonction de la complexité des tâches programmées et du nombre d’outils externes auxquels ils ont accès, les agents IA peuvent résoudre les tickets du service client, communiquer avec les clients, analyser les données des consommateurs, faire remonter les problèmes complexes aux agents humains et offrir des expériences de service personnalisées.
Par exemple, les agents IA connectés à divers autres systèmes et jeux de données peuvent s'appuyer sur des outils prédéfinis pour aider une famille à planifier ses vacances, en suggérant des destinations basées sur les préférences des utilisateurs, en cartographiant des itinéraires, en recommandant des hôtels et en effectuant des réservations. Grâce à l’intégration de données tierces, un réseau d’agents chargé de la planification des vacances pourrait également modifier les plans en temps réel en fonction de conditions telles que les conditions météorologiques ou la circulation.