Un meilleur service client grâce aux agents IA

Auteurs

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

Que sont les agents IA et comment peuvent-ils aider les clients ?

Un agent IA est un système ou un programme capable d’effectuer de manière autonome des tâches pour le compte d’un utilisateur ou d’un autre système en concevant son workflow et en utilisant les outils disponibles. Contrairement à d’autres outils d’IA, ces agents sont capables de résoudre des problèmes de manière indépendante et peuvent effectuer des tâches ou atteindre des objectifs spécifiques en interagissant avec des environnements externes.

Ces agents s’appuient principalement sur de grands modèles de langage (LLM) avancés et exploitent une combinaison variable de machine learning, de traitement automatique du langage naturel (NLP) et d’automatisation pour comprendre, répondre et gérer les interactions avec les clients sur les différents canaux de communication. Aujourd’hui, ils sont utilisés pour améliorer l’expérience client (CX), optimiser les ressources et favoriser la prise de décision fondée sur les données dans les opérations de support client.

Dans un paysage commercial saturé et hyperconcurrentiel, l'expérience client est un facteur de plus en plus critique dans la réussite d'une entreprise. Mais comme les consommateurs exigent davantage de leurs interactions avec les clients, les professionnels du service client ont du mal à répondre aux attentes. Selon une étude récente de Salesforce, 82 % des agents du service client affirment que les clients veulent plus que ce qu’ils voulaient.1 L'épuisement des professionnels du service client est en hausse compte tenu du volume de demandes des clients et de la nature souvent monotone du travail.

Grâce à leur capacité d’exécution simultanée et complète, les agents IA autonomes peuvent jouer un rôle critique dans l’amélioration du support client. Les agents autonomes sont actuellement utilisés pour rationaliser les options d' en libre-service pour les clients et automatiser les tâches de routine de base. Mais leur capacité à réinventer les workflows et à évoluer rapidement est susceptible de modifier considérablement l’exécution et la conception du service client, en particulier compte tenu des récents progrès de l’IA générative et de l’ IA conversationnelle. En fonction du niveau d’intégration avec les départements de service, les agents peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle des agents humains, fournir une expérience client supérieure et personnalisée, engager et guider les consommateurs tout au long du processus de service, ou résoudre entièrement les problèmes avec une intervention humaine minimale.

De tels partenariats entre agents humains et IA du service client devraient s’approfondir à mesure que les agents IA sont déployés, de plus en plus fréquemment. Cela signifie qu'à mesure que la technologie atteindra sa maturité, elle jouera un rôle de plus en plus important dans la prise de décisions organisationnelles et dans la réalisation de tâches auparavant effectuées par des agents humains.2 Bien que ces changements améliorent considérablement l’efficacité et la productivité du service client, ils réinventent aussi fondamentalement le rôle de l’équipe d’assistance, en mettant davantage l’accent sur l’intelligence émotionnelle, le développement des relations et l’expertise technique.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Comment fonctionnent les agents IA dans le service client

Contrairement aux assistants non agentiques (par exemple, les chatbots), qui ne répondent qu’à une seule question à la fois, les agents IA sont capables de conserver leur mémoire d’un jour à l’autre, de raisonner et d’agir par eux-mêmes.

Les agents IA traitent les demandes des clients ou des employés pour comprendre l’intention et le contexte, et posent des questions si nécessaire. En fonction de la complexité des tâches programmées et du nombre d’outils externes auxquels ils ont accès, les agents IA peuvent résoudre les tickets du service client, communiquer avec les clients, analyser les données des consommateurs, faire remonter les problèmes complexes aux agents humains et offrir des expériences de service personnalisées.

Par exemple, les agents IA connectés à divers autres systèmes et jeux de données peuvent s'appuyer sur des outils prédéfinis pour aider une famille à planifier ses vacances, en suggérant des destinations basées sur les préférences des utilisateurs, en cartographiant des itinéraires, en recommandant des hôtels et en effectuant des réservations. Grâce à l’intégration de données tierces, un réseau d’agents chargé de la planification des vacances pourrait également modifier les plans en temps réel en fonction de conditions telles que les conditions météorologiques ou la circulation.

AI Academy

Exploiter l’IA pour le service client

Découvrez comment l’IA générative peut ravir les clients avec une expérience plus transparente et augmenter la productivité de l’organisation dans ces trois domaines clés : le libre-service, les agents humains et les opérations du centre de contact.
Accéder à l’épisode

Cas d'utilisation des agents IA dans le service client

Les outils de service client agentiques peuvent gérer des tâches simples ou des flux de travail complexes, selon la manière dont ils sont développés et le nombre d’outils auxquels ils ont accès. De nombreux agents IA agissent dans le cadre d'un réseau, appelé système agentique, où chaque agent effectue une tâche distincte avant de transmettre une requête à un autre bot spécifique à une tâche ou à un objectif.

Par exemple, une solution d'IA agentique en réseau pourrait interpréter une demande de client, identifier la nature d'une demande de service et émettre automatiquement un remboursement ou un ticket de service. Ces outils s’intègrent souvent à des applications tierces telles que les logiciels de gestion de la relation client (CRM) ou à des outils de communication comme Slack pour améliorer les systèmes existants et collecter les données pertinentes.

Ensemble, ces outils améliorent la satisfaction client (CSAT) en permettant une résolution rapide et précise des demandes de service et des autres communications, ce qui se traduit par une meilleure expérience client.

Voici quelques cas d’utilisation courants pour les agents IA dans le service client :

Répondre aux demandes des clients

Alors que les assistants IA ne peuvent généralement traiter que des FAQ prédéfinies et des questions courantes, les agents IA engagent des communications dynamiques avec les clients concernant l’état des commandes, les politiques de remboursement, les problèmes liés aux produits et d’autres requêtes très spécialisées. Ils peuvent personnaliser les demandes en fonction des interactions précédentes pour fournir une assistance client de haut niveau.

Par exemple, lorsque le détaillant de camping-car Camping World a intégré la technologie des agents virtuels dans son processus de service client, il a constaté que l'engagement client avait augmenté de 40 % tandis que les temps d'attente étaient passés de quelques heures à 33 secondes.

Gestion des connaissances et informations fondées sur les données

Les agents d’IA peuvent organiser et récupérer les données et les articles de base de connaissances pertinents, garantissant ainsi que les clients et les agents d’assistance ont accès à des informations précises et personnalisées en temps réel.

Statut et suivi des commandes

Les agents IA fournissent de manière proactive des mises à jour sur le statut et le suivi des commandes des clients en temps réel, en fournissant des informations pertinentes basées sur les données d’expédition, les conditions de circulation ou même les modèles météorologiques.

Recommandations et support personnalisés

L'IA agentique peut aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes de logiciel, de matériel ou de produit pour les clients, en stockant des informations sur leurs préférences pour une assistance plus précise. Il peut également fournir des recommandations pour des produits supplémentaires. En stockant ces préférences, les agents IA peuvent également suggérer des produits et des services pertinents en fonction des besoins individuels des consommateurs.

Identifier le sentiment des clients

Grâce aux outils d’analyse des sentiments, les agents IA sont capables d’interpréter de manière proactive la façon dont les consommateurs réagissent aux nouveaux produits ou aux nouvelles initiatives. Ces agents peuvent servir de systèmes d’alerte précoce pour les problèmes potentiels ou de partenaires stratégiques pour réfléchir aux nouvelles capacités des produits sur la base des données client. Ils peuvent également fournir un résumé des réunions, des appels de service et d'autres communications avec les clients, fournir du matériel de formation pour les nouveaux représentants du service client et un sentiment de continuité au sein d'une entreprise.

Automatisation des processus

Les agents IA aident à effectuer les tâches de routine critiques telles que la gestion des données, la gestion de projet et d’autres tâches administratives. Par exemple, Avid Solutions, une entreprise leader dans le domaine de la recherche et du développement, a réussi à réduire de 25 % le temps nécessaire à l’intégration de nouveaux clients grâce à l’IA agentique.

Dépannage et assistance technique

Les systèmes d'IA, y compris les agents équipés de traitement automatique du langage naturel, guident les clients à travers les étapes de dépannage pour les problèmes techniques ou liés aux services. Grâce à leur capacité de conserver la « mémoire » au fil du temps et de personnaliser les résultats, ces outils peuvent fournir une prise en charge précise d’un certain nombre de problèmes clients sur la base de variables individuelles.

Avantages de l'utilisation d'agents IA pour le service client

L'IA agentique et les outils de service client alimentés par l'IA associés augmentent l'efficacité, réduisent les erreurs et fournissent aux agents humains des informations critiques pour répondre de manière proactive aux besoins des clients. En confiant les tâches manuelles de routine aux travailleurs numériques, les professionnels du service client ont une plus grande marge de manœuvre pour nouer des liens étroits avec les consommateurs.

Par exemple, une grande compagnie maritime a utilisé l’IA agentique pour réduire le temps consacré aux documents d’accueil, qui est passé de quatre heures à 30 minutes. Cela a permis au personnel des opérations d’augmenter considérablement le temps consacré à des initiatives plus créatives et nuancées en matière d’assistance client.

Voici d’autres avantages liés à l’utilisation d’agents IA pour le service client :

Disponibilité 24h/24 et 7j/7

Avec des agents IA orientés service client, les clients peuvent bénéficier d'une assistance personnalisée et complète dans plusieurs langues et à tous les endroits, sans les contraintes imposées par les agents humains.

Analyse des données

Les agents IA collectent et analysent de manière proactive les données d’interaction avec les clients qu’il serait impossible pour un seul humain d’analyser. Grâce à ces données, l'IA agentique peut identifier les tendances, optimiser les ressources et améliorer la qualité des services, ou agir comme un signe d'avertissement précoce pour signaler les problèmes potentiels.

Interaction améliorée avec les agents humains

Les agents IA libèrent les représentants humains pour se concentrer sur les interactions complexes ou sensibles avec les clients, ou pour travailler sur des initiatives plus créatives de service client.

Efficacité opérationnelle et productivité améliorées

Les agents IA automatisent les tâches répétitives telles que la création de tickets de service, permettant aux entreprises d’allouer les ressources plus efficacement.

Support omnicanal

Les agents IA fournissent une assistance transparente et cohérente sur différents canaux, dont le chat, l’e-mail, le téléphone et les réseaux sociaux.

Réduction du temps de réponse aux clients

Les systèmes d’IA analysent les demandes des clients et y répondent instantanément, à tout moment de la journée, minimisant ainsi les retards et les retards.

Coûts opérationnels réduits

Les entreprises réduisent leurs dépenses opérationnelles en automatisant les interactions de routine et en réduisant le besoin d’équipes d’assistance importantes.

Évolutivité

Les systèmes pilotés par l’IA traitent les demandes croissantes des clients sans personnel supplémentaire ni coûts d’infrastructure.

Quatre bonnes pratiques pour utiliser des agents IA dans le service client

Capturer la vraie valeur des agents IA dans le service client nécessite souvent de la clarté, une planification à long terme et une réinvention des rôles. Quatre bonnes pratiques pour les entreprises qui déploient ces outils sont les suivantes :

Intégrer l'IA dans une stratégie plus large d'engagement client

Les agents IA doivent compléter les équipes de service client humaines et s'aligner sur les objectifs globaux du service. Plutôt que de simplement automatiser certains workflows et certaines pratiques sans conseils, les déploiements les plus réussis identifient les objectifs à long et à court terme en fonction d’indicateurs spécifiques tels que l’amélioration des scores CSAT ou du temps de résolution.

Fournir aux agents IA des données et des outils appropriés.

Les agents IA sont les plus réussis lorsqu'ils sont formés sur des données propres et appropriées et disposent des capacités les plus pertinentes. Équiper les agents de support pour gérer des tâches autonomes peut impliquer l’évaluation des outils d’API, l’embauche de data scientists ou l’investissement dans une infrastructure supplémentaire. Garantir que les agents IA ont un accès continu aux dernières bases de connaissances et aux outils d'automatisation leur permet de gagner en efficacité et de s'adapter à l'évolution des besoins.

Intégration des agents dans des systèmes d’entreprise

Comme IBM l’a constaté, les déploiements d’IA sont plus productifs lorsqu’ils sont profondément intégrés dans les workflows existants. Les agents IA basés sur les ventes les plus utiles se connectent de façon fluide au CRM, à la gestion des ressources d’entreprise (ERP) et à d’autres systèmes d’entreprise pour accéder aux données pertinentes et rationaliser les processus administratifs. En modernisant les systèmes existants, en éliminant les silos et en permettant l’accès aux données dans l’entreprise, les leaders peuvent permettre aux agents IA de prendre des décisions plus efficaces et de fournir des analyses robustes basées sur les conditions changeantes.

Améliorer la compétence des agents humains

Lorsque l’IA agentique effectue des tâches routinières auparavant traitées par des agents d’assistance humains, les services du service client changent nécessairement. Les représentants du service client peuvent avoir besoin d'une formation supplémentaire pour travailler efficacement aux côtés des agents IA, leur poser les bonnes questions et utiliser leurs informations pour améliorer les interactions avec les clients. Des politiques claires permettant de soumettre les problèmes critiques des clients aux équipes d'assistance humaines peuvent également prévenir la frustration des employés et des clients.
Solutions connexes
Services de conseil en service client

Optimisez l’efficacité de vos agents grâce à l’IA générative dans le domaine du service client.

 Découvrir les services en matière de service client
IA appliquée au service client

Transformez une assistance client standard en un service exceptionnel grâce à l’IA conversationnelle et sa prise en charge personnalisée, instantanée et précise, partout et à tout moment.

 Découvrir les solutions d’IA
Chatbot de service client

Créez des chatbots de service client de qualité supérieure, basés sur l’IA, qui tirent parti de l’IA générative pour améliorer l’expérience client et stimuler la fidélité des clients à la marque.

 Découvrez watsonx Assistant
Passez à l’étape suivante

Transformez l’expérience de vos clients tout au long de leur parcours afin de maximiser la valeur et de stimuler la croissance.

 

 

 Découvrir les services en matière de service client Commencez l’essai de 30 jours