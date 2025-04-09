Dans un paysage commercial saturé et hyperconcurrentiel, l'expérience client est un facteur de plus en plus critique dans la réussite d'une entreprise. Mais comme les consommateurs exigent davantage de leurs interactions avec les clients, les professionnels du service client ont du mal à répondre aux attentes. Selon une étude récente de Salesforce, 82 % des agents du service client affirment que les clients veulent plus que ce qu’ils voulaient.1 L'épuisement des professionnels du service client est en hausse compte tenu du volume de demandes des clients et de la nature souvent monotone du travail.

Grâce à leur capacité d’exécution simultanée et complète, les agents IA autonomes peuvent jouer un rôle critique dans l’amélioration du support client. Les agents autonomes sont actuellement utilisés pour rationaliser les options d' en libre-service pour les clients et automatiser les tâches de routine de base. Mais leur capacité à réinventer les workflows et à évoluer rapidement est susceptible de modifier considérablement l’exécution et la conception du service client, en particulier compte tenu des récents progrès de l’IA générative et de l’ IA conversationnelle. En fonction du niveau d’intégration avec les départements de service, les agents peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle des agents humains, fournir une expérience client supérieure et personnalisée, engager et guider les consommateurs tout au long du processus de service, ou résoudre entièrement les problèmes avec une intervention humaine minimale.

De tels partenariats entre agents humains et IA du service client devraient s’approfondir à mesure que les agents IA sont déployés, de plus en plus fréquemment. Cela signifie qu'à mesure que la technologie atteindra sa maturité, elle jouera un rôle de plus en plus important dans la prise de décisions organisationnelles et dans la réalisation de tâches auparavant effectuées par des agents humains.2 Bien que ces changements améliorent considérablement l’efficacité et la productivité du service client, ils réinventent aussi fondamentalement le rôle de l’équipe d’assistance, en mettant davantage l’accent sur l’intelligence émotionnelle, le développement des relations et l’expertise technique.