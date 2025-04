Les solutions de gouvernance de l’IA existantes peuvent contribuer à l’éthique des agents d’IA, tandis que des outils logiciels permettent déjà aux organisations de surveiller, d’évaluer et de corriger les biais issus des jeux de données d’entraînement et des algorithmes susceptibles de fausser les processus de prise de décision. Ces solutions peuvent aussi aider les développeurs et les entreprises à s’assurer que les outils d’IA qu’ils utilisent répondent aux normes d’une IA de confiance, aux objectifs d’explicabilité et aux principes d’IA responsable largement adoptés par diverses entreprises et gouvernements.

Mais alors que les entreprises intègrent de plus en plus l’IA agentique dans leurs workflows, les chercheurs travaillent également sur de nouvelles solutions et stratégies d’IA éthique qui peuvent limiter les mauvais comportements des agents autonomes et améliorer la durabilité de la technologie de l’IA. En voici quelques-unes qui méritent d’être étudiées :