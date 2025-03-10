1. Profil : définir l’identité de l’agent

Le profil donne à l’agent son identité en intégrant des informations telles que les données démographiques, les traits de personnalité et le contexte social. Ce processus permet à l’agent d’interagir de manière personnalisée. Les profils peuvent être conçus manuellement, générés par des modèles d’IA générative tels que les modèles IBM Granite ou GPT (Generative Pretrained Transformer) d’OpenAI, ou alignés sur des jeux de données spécifiques pour répondre aux besoins de la tâche. Grâce au prompt engineering, les profils peuvent être affinés dynamiquement afin d’optimiser les réponses. De plus, dans le cadre d’une orchestration multi-agent, le profil permet de définir les rôles et les comportements, assurant une coordination fluide entre les algorithmes d’IA et les systèmes de prise de décision.

2. Mémoire : stocker et utiliser le contexte

La mémoire aide l’agent à conserver et à retrouver les interactions passées, permettant ainsi des réponses contextualisées. Elle peut être unifiée (toutes les données au même endroit) ou hybride (structurée et non structurée). Les opérations telles que la lecture, l’écriture et la réflexion permettent à l’agent d’apprendre par l’expérience et de fournir des réponses cohérentes et informées. Une mémoire bien structurée améliore l’orchestration multi-agent en garantissant que différents agents, y compris ceux spécialisés dans une tâche spécifique, puissent partager et récupérer efficacement les données pertinentes. Dans des frameworks comme AutoGen et Crew AI, la mémoire joue un rôle essentiel dans le maintien de la continuité au sein de l’écosystème des agents collaboratifs, garantissant une coordination fluide et une exécution optimisée des tâches.

3. Planification : élaborer des stratégies d’action

La planification permet à l’agent de définir des stratégies pour atteindre des objectifs. Elle peut suivre des étapes prédéfinies ou s’adapter dynamiquement en fonction des retours de l’environnement, des humains ou du LLM lui-même. En intégrant des algorithmes d’IA et en s’appuyant sur une base de connaissances, la planification peut être optimisée pour améliorer l’efficacité du raisonnement et la précision de la résolution de problèmes. Dans les applications LLM, la planification joue un rôle crucial pour garantir que la compréhension du langage naturel et les processus de décision sont alignés avec les objectifs de l’agent. En outre, les techniques d’augmentation par récupération renforcent la capacité de l’agent à accéder dynamiquement à des informations pertinentes, améliorant ainsi la précision des réponses. Cette flexibilité garantit que l’agent reste performant dans des scénarios changeants, notamment dans une orchestration multi-agent où plusieurs agents coordonnent leurs plans pour atteindre des objectifs complexes tout en assurant une évolutivité adaptée à des tâches variées et étendues.

4. Action : exécuter les décisions

Les actions représentent la manière dont l’agent interagit avec le monde : accomplir des tâches, collecter des informations ou communiquer. Il utilise la mémoire et la planification pour guider son exécution, emploie des outils si nécessaire et adapte son état interne en fonction des résultats afin de s’améliorer en continu. L’optimisation de l’algorithme d’exécution des actions garantit l’efficacité, en particulier lors de l’intégration de modèles de raisonnement propulsés par GPT et de techniques d’IA générative pour la prise de décision en temps réel.

En combinant ces composants, le cadre transforme les LLM en agents adaptatifs capables de raisonner, d’apprendre et d’exécuter des tâches de manière autonome. Cette conception modulaire est idéale pour des applications telles que le service client, l’assistance à la recherche ou la résolution créative de problèmes.