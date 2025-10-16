Qu’est-ce que LangFlow ?

LangFlow doit sa facilité d’utilisation à sa présentation. Les utilisateurs peuvent créer des applications d’IA grâce à une interface visuelle modulaire par glisser-déposer. Chaque composant du processus de machine learning (ML) est positionné en séquence et connecté aux autres composants selon les besoins du workflow d’IA.

L’interface visuelle transforme un projet de codage complexe en organigramme intuitif, doté de connexions qui déterminent le flux de données à travers le système d’ intelligence artificielle (IA). Les débutants peuvent utiliser LangFlow pour rationaliser l’ orchestration de l’IA en ajoutant différents modèles, composants et sources de données selon les besoins. Par ailleurs, les utilisateurs Python peuvent créer c dans LangFlow.