Qu’est-ce que ChatDev ?

Les agents de ChatDev utilisent le jeu de rôle et l’apprentissage automatique comme guides pour accomplir leurs tâches. L'incitation d'inception est une méthode d'auto-prompt automatique conversationnelle LLM qui permet aux agents de se prompter mutuellement pour résoudre des tâches par le biais de jeux de rôle.8

ChatDev applique le prompt engineering au début de chaque phase de sous-tâche. Bien que ChatChain puisse bien définir le processus de résolution des tâches, les agents se contentent d’échanger des réponses sans invites ni garde-fous supplémentaires n’est pas efficace pour une communication orientée tâches à plusieurs cycles. Pour faire progresser la progression des communications productives et éviter les défis tels que le retournement des rôles, la répétition des instructions et les fausses réponses, ChatDev utilise un mécanisme de prompting.

Le mécanisme de prompting d’inception fonctionne en encapsulant les LLM avec l’instructeur et le prompt du système assistant au fur et à mesure de leur instanciation. LLM hypnose peut avoir une connotation négative (elle peut être utilisée malveillante pour manipuler un modèle), mais dans ce cas, il s’agit d’un moyen de prompter efficacement les agents qui jouent un rôle. Dans le prompt, les tâches et les rôles sont spécifiés afin de garantir que le LLM indique aux agents comment remplir leur rôle collaboratif et suivre les instructions.

Ces prompts initiaux pour chaque rôle aident les agents à donner les réponses appropriées sans changement de rôle. Les prompts pour les deux rôles dans le système sont presque identiques : vue d’ensemble et objectifs de la sous-tâche en cours, rôles spécialisés, outils externes disponibles, protocoles de communication, conditions de terminaison et contraintes ou exigences pour empêcher les comportements indésirables.9 Ce mécanisme fonctionne comme un garde-fou LLM, améliorant la qualité des réponses et réduisant le besoin d’intervention humaine.