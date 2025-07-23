Ce fichier JSON présente les métadonnées de l'IA agentique et est accessible via une URL. Il contient des informations de base sur un agent, notamment son nom, sa description, sa version, l’URL du point de terminaison du service, les modalités ou les types de données pris en charge et les exigences d’authentification.

Les fiches d'agent sont similaires aux fiches de modèle pour les grands modèles linguistiques (LLM). Ils mettent également en avant les capacités et les compétences d’un agent, servant de carte de visite, de CV ou de profil LinkedIn qui permet aux agents de se découvrir.