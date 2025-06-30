Agents IA dans le marketing

Pour comprendre comment les spécialistes du marketing utilisent les agents IA, il est utile d’abord de connaître les agents IA eux-mêmes. Cela commence par connaître la différence entre deux types clés d’IA : l’IA générative et l’IA agentique. L'IA générative crée du contenu original basé sur le prompt d'un utilisateur. L’IA agentique peut décider et agir par elle-même, en poursuivant des objectifs complexes avec peu de supervision.

Les assistants IA existent sur un continuum. D’un côté, on trouve les chatbots basés sur des règles qui suivent des scripts prédéfinis. Viennent ensuite les assistants virtuels plus avancés, puis les assistants alimentés par l’IA générative et les grands modèles de langage (LLM), capables de gérer les tâches en une seule étape. Au sommet de cette progression se trouvent les agents alimentés par l'IA, qui opèrent de manière autonome. Ces agents prennent des décisions, conçoivent des workflows et utilisent des appels de fonctions pour se connecter à des outils externes et combler les lacunes de leurs connaissances.

Les agents IA vont bien au-delà de la simple automatisation du marketing . Alors que les outils d'IA, tels que les chatbots, peuvent fournir des réponses scriptées, les agents IA peuvent interpréter l'entrée, raisonner les options et prendre des décisions en contexte sur plusieurs plateformes. Ils adaptent leur comportement au fil du temps et peuvent diviser les objectifs importants en étapes plus petites, soutenant des stratégies marketing complexes avec une supervision minimale.

Par exemple, l’équipe de transformation d’IBM a collaboré avec les RH d’IBM pour offrir aux employés une expérience en libre-service simplifiée, personnalisée et basée sur les données. Aujourd'hui, 94 % des questions RH de niveau inférieur d'IBM sont traitées par notre agent numérique AskHR, ce qui permet aux professionnels des ressources humaines de se concentrer sur des problèmes plus complexes.2

Pour obtenir de tels résultats, les agents IA s’appuient sur une combinaison de technologie. Le machine learning les aide à reconnaître des modèles et à faire des prédictions. Le traitement automatique du langage naturel (NLP) leur permet de comprendre et de générer du langage humain, et l’IA générative leur donne la possibilité de créer du contenu original.

Ces agents sont généralement alimentés par des modèles IA entraînés sur de grands jeux de données pour soutenir le raisonnement et la personnalisation. Leur connexion aux systèmes externes, comme la gestion de la relation client (CRM) et l’interface de programmation des applications (API), est tout aussi importante, ce qui leur permet d’extraire des données pertinentes, de personnaliser les interactions et d’agir dans des environnements réels.

Plutôt que de simplement répondre à une question sur un produit, par exemple, un agent IA peut reconnaître l’intention d’un client d’acheter en fonction de la ligne de questions et des données collectées sur le client. L'agent peut ensuite résumer les fonctionnalités principales, offrir une remise et suivre les recommandations de produits personnalisées. L'agent effectue ces étapes sans recevoir de prompts explicites.

Un agent IA peut gérer une tâche répétitive relativement simple, comme mettre à jour des dossiers CRM ou répondre à une requête client. Dans les applications plus avancées, les systèmes multi-agents agissent comme des équipes intelligentes. Ces agents peuvent déléguer des sous-tâches, Partager des informations et coordonner des outils pour mener à bien des workflows complexes, notamment la planification de campagnes, la génération de variantes de contenu, la distribution de documents et l'analyse de la performance.

Cette capacité de collaboration différencie les agents IA des assistants traditionnels. En partageant des informations et en se partageant les responsabilités, les agents peuvent gérer des tâches interdépendantes et transmettre le contexte d’un processus à un autre, ce qui rend les opérations marketing plus intelligentes, plus adaptatives et plus efficaces.