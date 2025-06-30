Agents IA dans le marketing

Auteurs

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

L’intelligence artificielle (IA) transforme la façon dont les spécialistes du marketing travaillent. Agents IA, une nouvelle génération d’outils conçus pour fonctionner avec autonomie et intelligence jouent un rôle de plus en plus important dans ce changement.

En effet, 50 % des entreprises qui utilisent actuellement l'IA générative initieront des programmes pilotes d'IA agentique en 20251.

Contrairement aux outils précédents, les agents d’IA peuvent effectuer des tâches complexes avec moins d’interaction humaine. Ils prennent en charge un large éventail de fonctions marketing, notamment l’engagement client, la création de contenu, la gestion des campagnes et l’analyse de la performance.

Les capacités uniques des agents IA

Pour comprendre comment les spécialistes du marketing utilisent les agents IA, il est utile d’abord de connaître les agents IA eux-mêmes. Cela commence par connaître la différence entre deux types clés d’IA : l’IA générative et l’IA agentique. L'IA générative crée du contenu original basé sur le prompt d'un utilisateur. L’IA agentique peut décider et agir par elle-même, en poursuivant des objectifs complexes avec peu de supervision.

Les assistants IA existent sur un continuum. D’un côté, on trouve les chatbots basés sur des règles qui suivent des scripts prédéfinis. Viennent ensuite les assistants virtuels plus avancés, puis les assistants alimentés par l’IA générative et les grands modèles de langage (LLM), capables de gérer les tâches en une seule étape. Au sommet de cette progression se trouvent les agents alimentés par l'IA, qui opèrent de manière autonome. Ces agents prennent des décisions, conçoivent des workflows et utilisent des appels de fonctions pour se connecter à des outils externes et combler les lacunes de leurs connaissances.

Les agents IA vont bien au-delà de la simple automatisation du marketing . Alors que les outils d'IA, tels que les chatbots, peuvent fournir des réponses scriptées, les agents IA peuvent interpréter l'entrée, raisonner les options et prendre des décisions en contexte sur plusieurs plateformes. Ils adaptent leur comportement au fil du temps et peuvent diviser les objectifs importants en étapes plus petites, soutenant des stratégies marketing complexes avec une supervision minimale.

Par exemple, l’équipe de transformation d’IBM a collaboré avec les RH d’IBM pour offrir aux employés une expérience en libre-service simplifiée, personnalisée et basée sur les données. Aujourd'hui, 94 % des questions RH de niveau inférieur d'IBM sont traitées par notre agent numérique AskHR, ce qui permet aux professionnels des ressources humaines de se concentrer sur des problèmes plus complexes.2

Pour obtenir de tels résultats, les agents IA s’appuient sur une combinaison de technologie. Le machine learning les aide à reconnaître des modèles et à faire des prédictions. Le traitement automatique du langage naturel (NLP) leur permet de comprendre et de générer du langage humain, et l’IA générative leur donne la possibilité de créer du contenu original.

Ces agents sont généralement alimentés par des modèles IA entraînés sur de grands jeux de données pour soutenir le raisonnement et la personnalisation. Leur connexion aux systèmes externes, comme la gestion de la relation client (CRM) et l’interface de programmation des applications (API), est tout aussi importante, ce qui leur permet d’extraire des données pertinentes, de personnaliser les interactions et d’agir dans des environnements réels.

Plutôt que de simplement répondre à une question sur un produit, par exemple, un agent IA peut reconnaître l’intention d’un client d’acheter en fonction de la ligne de questions et des données collectées sur le client. L'agent peut ensuite résumer les fonctionnalités principales, offrir une remise et suivre les recommandations de produits personnalisées. L'agent effectue ces étapes sans recevoir de prompts explicites.

Un agent IA peut gérer une tâche répétitive relativement simple, comme mettre à jour des dossiers CRM ou répondre à une requête client. Dans les applications plus avancées, les systèmes multi-agents agissent comme des équipes intelligentes. Ces agents peuvent déléguer des sous-tâches, Partager des informations et coordonner des outils pour mener à bien des workflows complexes, notamment la planification de campagnes, la génération de variantes de contenu, la distribution de documents et l'analyse de la performance.

Cette capacité de collaboration différencie les agents IA des assistants traditionnels. En partageant des informations et en se partageant les responsabilités, les agents peuvent gérer des tâches interdépendantes et transmettre le contexte d’un processus à un autre, ce qui rend les opérations marketing plus intelligentes, plus adaptatives et plus efficaces.

Des outils puissants à utiliser de manière responsable

Les systèmes d’IA agentique sont impressionnants. Mais ils posent des défis de gouvernance complexes en raison de leur prise de décision autonome et opaque, de leur vulnérabilité aux biais, aux menaces de cybersécurité et aux lacunes réglementaires. Leur dépendance au machine learning et aux API externes fait qu’il est difficile d’assurer l’équité, la responsabilité et la confidentialité.

Les entreprises doivent aller au-delà des pratiques de gouvernance traditionnelles pour gérer ces risques. Des mesures de protection telles que le bac à sable basé sur l'IA, les tests de charge, la surveillance agent à agent, les mécanismes d'arrêt d'urgence, la surveillance humaine et les systèmes de gouvernance tels que les outils  IBM watsonx.governance doivent être adoptés. À mesure que les systèmes d'IA se développent, une gouvernance responsable est critique pour garantir leur utilisation sûre, éthique et efficace.3

Changer la façon de faire du marketing

Selon une étude commandée par IBM, l'assistance client et l'assistance commerciale sont deux domaines dans lesquels les agents IA devraient avoir le plus grand impact initial en termes de gains de performance et de retour sur investissement.4 Un rapport de Gartner prévoit que d’ici 2028, au moins 15 % des décisions professionnelles quotidiennes seront prises de manière autonome grâce à l’IA agentique, contre 0 % en 2024.5

Les agents IA offrent aux spécialistes du marketing un nouvel outil puissant. Les spécialistes du marketing peuvent désormais déléguer la prise de décision réelle et l'exécution à des systèmes qui apprennent, raisonnent et fonctionnent à l’échelle. Un agent marketing IA peut analyser les données clients. Il peut rédiger et envoyer des messages personnalisés. Il peut gérer des campagnes publicitaires et ajuster des stratégies. L’agent effectue tout ce travail sans avoir besoin de conseils humains constants.

Ces cas d’utilisation couvrent les principales fonctions marketing. Elles comprennent le marketing par e-mail, les réseaux sociaux, le SEO et la stratégie de tarification. Ces capacités font de l’IA un outil majeur pour améliorer les performances marketing modernes.2

Par exemple, un chatbot simple peut répondre avec une réponse scénarisée lorsque quelqu’un tape « Quelle est votre politique de retour ? » Un agent IA peut faire beaucoup plus. L’IA générative peut être amenée à réaliser un achat et à proposer de l’aide de manière proactive. Il peut également résumer les détails du produit et personnaliser un suivi, en adaptant son comportement en fonction de ce qu'il apprend au fil du temps.

Plutôt que de se contenter d’accélérer les anciens workflows, les agents d’IA redéfinissent ce que les équipes marketing peuvent accomplir. Ils représentent une nouvelle génération d'outils de marketing numérique intelligents qui soutiennent les stratégies créatives et d'engagement client et peuvent prendre en charge la complexité de l'analyse et de l'exécution des données en tant que partenaires collaboratifs proactifs.  

Pourquoi les agents IA dans le marketing sont importants

Les agents IA jouent un rôle important dans les initiatives marketing, car ils remodèlent fondamentalement la prise de décision et les actions. Les systèmes marketing traditionnels, même lorsqu’ils sont automatisés, dépendent fortement des règles prédéfinies et de la planification des campagnes pilotée par l’homme. Ces approches ont du mal à suivre la vitesse, le volume et la variabilité du comportement des consommateurs modernes.

Les agents IA sont conçus pour raisonner, apprendre et agir de manière autonome. Cela permet aux spécialistes du marketing de répondre aux besoins individuels des clients en temps réel et à l’échelle.

Leur importance ne réside pas seulement dans l'automatisation, mais aussi dans leur potentiel à agir comme des intermédiaires adaptatifs entre les marques et les consommateurs. Alors que le processus marketing devient de plus en plus fragmenté, les utilisateurs naviguant sur plusieurs plateformes, canaux et appareils, les agents IA servent d’entités intelligentes capables d’interpréter le contexte et d’engager et de guider les utilisateurs tout au long du parcours client.

Elles peuvent mettre à jour leurs stratégies en permanence en fonction de nouvelles informations, améliorant ainsi les performances des indicateurs clés tels que les classements et les taux de conversion tout en restant cohérent avec la voix de la marque.

Les agents IA abordent également un défi stratégique croissant : les limites de l’attention humaine et de la capacité organisationnelle. À mesure que le nombre de canaux, d’outils et de sources de données augmente, il n’est pas pratique pour les équipes marketing de synthétiser toutes ces informations en temps réel. Les agents IA fonctionnent en continu et de manière autonome, ce qui permet aux systèmes marketing de devenir plus agile.

Elles évitent aux équipes humaines de devoir microgérer chaque élément de l'exécution, ce qui leur permet de se concentrer sur la planification de niveau supérieur, la stratégie de marque et l'orientation créative.

Les agents IA modifient le modèle opérationnel du marketing, passant d’un modèle basé sur des campagnes périodiques et statiques à un système dynamique, continu et intelligent. Ce changement permet aux entreprises de devenir plus adaptatives, réactives et efficaces dans le service client et la réalisation de leurs objectifs commerciaux. Ce type de transformation de bout en bout est particulièrement utile pour les entreprises qui ont des parcours client complexes et multipoint, comme les fournisseurs SaaS, les plateformes de commerce électronique et les sociétés de services financiers.

Comment les agents IA sont utilisés dans le marketing 
 

Les spécialistes du marketing utilisent des agents IA comme copilotes intelligents pour gérer des tâches qui nécessiteraient autrement un effort manuel, une surveillance permanente ou une coordination à grande échelle. Voici quelques exemples de la façon dont ils sont appliqués dans les initiatives de marketing pilotées par l’IA :

Engagement client conversationnel

Les agents IA améliorent la façon dont les marques interagissent avec les clients grâce à des interfaces de chat intelligentes. Contrairement aux chatbots traditionnels basés sur des règles, ces agents comprennent le langage naturel, suivent le contexte des conversations en cours et répondent d’une manière plus humaine.

Ils peuvent guider les utilisateurs dans des tâches complexes telles que la sélection de produits ou le dépannage de problèmes de service, souvent optimisés par l’intégration d’outils LLM comme ChatGPT, qui étendent encore davantage leurs capacités conversationnelles.

Un exemple spécialisé est un agent de base de connaissances, qui met à jour dynamiquement les ressources de connaissances en libre-service pour permettre aux clients de résoudre des problèmes de manière indépendante.6

Hyperpersonnalisation à grande échelle

Les agents IA peuvent analyser le comportement, les préférences et l’historique des utilisateurs afin de générer des messages sur mesure pour tout le monde, au lieu, par exemple, de concevoir manuellement des dizaines de variantes publicitaires pour les campagnes d’e-mail destinées à différents segments de public. Ces agents utilisent la génération de langage naturel pour créer des textes uniques et le machine learning pour déterminer quel contenu conduira le plus probablement à un clic, à une conversion ou à un engagement plus profond.

Pour aller encore plus loin, un agent porte-parole vidéo personnalisé génère des vidéos personnalisées qui accueillent les utilisateurs par leur nom et font référence à leurs centres d’intérêt spécifiques, ajoutant ainsi une touche humaine au contenu dynamique.6

Exécution dynamique de campagnes publicitaires

Les agents IA peuvent exécuter et affiner les campagnes marketing de manière autonome et prendre en charge des tâches traditionnellement gérées par de grandes équipes. Ils peuvent gérer automatiquement les achats de médias sur des plateformes telles que les moteurs de recherche, les réseaux d'affichage et les réseaux sociaux comme LinkedIn. Ils surveillent les données de performance en temps réel (comme les impressions, les taux de clics et les performances des campagnes), puis ajustent les offres, les critères de ciblage et l'allocation budgétaire pour atteindre les objectifs de la campagne.

L'IA agentique fonctionne en continu et sans fatigue. Du jour au lendemain, il peut, par exemple, ajuster la campagne publicitaire d’une grande entreprise. Il peut décider des dépenses publicitaires et créer et publier du contenu. Un agent de stratégie jouerait un rôle essentiel en optimisant les structures de campagne en fonction de l’analyse prédictive et des données de performance passées.6

Renseignements et perspectives stratégiques

Les agents IA peuvent traiter de grands volumes de données de marché, de commentaires client et de résultats de campagnes pour générer des informations ou faire des recommandations. Certains agents peuvent même se coordonner entre eux : l’un gère la création de contenu, un autre la distribution et un troisième l’évaluation des performances. Cette orchestration crée un système marketing plus intelligent et plus connecté, capable d’apprendre et de s’ajuster au fil du temps, contribuant ainsi aux cadres des exigences et aux études de cas qui démontrent les résultats.

Par exemple, un agent de tendances et d’informations peut exploiter les données comportementales et l’analyse des sentiments pour faire apparaître les tendances émergentes du marché. Dans le même temps, un agent à l'écoute des réseaux sociaux surveille activement les conversations en ligne et interagit avec le public en temps réel pour détecter les changements dans la perception de la marque et y répondre.6

Automatisation de workflow et orchestration des systèmes

En interne, les agents IA rationalisent les opérations marketing en automatisant les tâches internes telles que la génération de contenu, l’établissement de rapports et le suivi de performance. Ils peuvent rédiger des variantes, analyser les schémas d’engagement et recommander les prochaines actions tout en coordonnant les différents outils et plateformes.

Au fur et à mesure qu’ils évoluent, ils servent de plus en plus de ponts entre les outils et les systèmes, et aident les spécialistes du marketing à gérer plus efficacement des processus complexes et transverses. Cela inclut l’intégration de FAQ, de workflows et de campagnes de sensibilisation.

Par exemple, un agent de génération de contenu peut produire du matériel personnalisé et contextuellement pertinent sous forme de texte, d’images et de vidéos. Un agent de briefs créatifs multimodals peut convertir les objectifs de la campagne en briefs créatifs complets avec des exemples de messages, une orientation de conception et des informations sur le public en utilisant des modèles réutilisables pour favoriser la cohérence et la rapidité.6

Avantages des agents d’IA dans le domaine du marketing

Voici quelques-uns des principaux moyens par lesquels les agents IA améliorent et transforment la façon dont les équipes marketing travaillent :

Amélioration continue : les agents IA surveillent et analysent les données de performance en temps réel, ce qui leur permet de tester, d’apprendre et d’ajuster les campagnes de manière autonome, sans attendre l'entrée humaine. Cela permet d’optimiser en permanence le message, la création et le budget, et d’obtenir de meilleurs résultats.

Engagement client amélioré : plutôt que de fournir des réponses scénarisées comme les chatbots traditionnels, les agents IA peuvent comprendre le contexte, raisonner sur les besoins des clients et mener des conversations sur plusieurs sessions et canaux, créant ainsi des interactions plus utiles et pertinentes avec les clients.

Réduction de la complexité des systèmes : les systèmes marketing ont tendance à être disjoints, ce qui rend la coordination plus difficile. Les agents d’IA agissent comme des couches intermédiaires intelligentes, qui relient des outils, des données et des workflows pour automatiser des processus qui nécessiteraient autrement la coordination de plusieurs équipes ou plateformes.

Exécution évolutif avec réduction des frais généraux : les agents IA peuvent gérer simultanément des milliers de microdécisions et de tâches, comme des tests de messages ou des ajustements de ciblage, sans augmenter leurs effectifs. Ils peuvent également s’intégrer à des plateformes telles que HubSpot, Salesforce et d’autres solutions CRM pour prendre en charge la gestion des campagnes de bout en bout, permettant ainsi aux petites équipes d’exécuter efficacement des stratégies marketing sophistiquées.

Aide à la prise de décisions améliorée : en plus d’exécuter des tâches, certains agents IA fournissent des recommandations stratégiques, signalent les problèmes et proposent des suggestions, renforçant ainsi le jugement humain plutôt que de le remplacer.

Marketing permanent : les marques qui utilisent des agents IA peuvent plus facilement maintenir des campagnes actives et interagir avec les clients tout au long de la journée. Les agents IA ne prennent pas de pauses, ce qui permet aux expériences client, aux mises à jour et à l'analytique de fonctionner même lorsque les équipes humaines sont hors ligne.

L’avenir de l’IA au-delà des agents

L’IA et les agents IA ne peuvent pas remplacer entièrement les spécialistes du marketing humains et ne le feront probablement pas dans un avenir prévisible. Au lieu de cela, elles transforment les priorités des équipes marketing et leur façon de travailler. Voici quelques-unes des avancées en matière d’IA que nous devrions constater dans les dix ans et qui touchent le marketing et d’autres secteurs :7

Statut quo multimodal : l’IA multimodale, qui traite et intègre plusieurs formes d’entrée comme le texte, la voix, les images et la vidéo, deviendra beaucoup plus perfectionnée. Cette avancée permettra à l’IA de mieux imiter la communication humaine et d’alimenter des assistants virtuels intelligents capables de comprendre les requêtes complexes et riches en contexte et d’y répondre avec des productions personnalisées et multimodales, telles que des diagrammes, des instructions vocales ou des démonstrations vidéo.

Démocratisation de l’IA et création de modèles simplifiée : le développement de l’IA sera de plus en plus accessible grâce aux plateformes no code et low code, aux outils de machine learning automatisés et aux API plug-and-play. Les entrepreneurs, les amateurs et les entreprises peuvent tirer avantage de cycles d'innovation plus rapides, de flux de travail assistés par l'IA et de modèles personnalisables basés sur le cloud. Ces avancées peuvent permettre aux non-experts de créer et de déployer des solutions d’IA personnalisées, favorisant ainsi la créativité.

Assurance hallucination : à mesure que l’IA fait partie intégrante des secteurs critiques, les entreprises peuvent adopter une « assurance hallucination » pour se protéger contre les dommages financiers, juridiques ou de réputation causés par des productions erronées. Ces politiques couvriraient les risques liés aux erreurs de l’IA générative, telles que la fausse information, les recommandations erronées ou les décisions biaisées et aideraient à institutionnaliser les protections autour de la fiabilité des modèles.

IA dans la direction : l’IA servira de conseiller stratégique dans l’environnement de la direction, en fournissant des informations en temps réel fondées sur les données et des simulations de scénarios pour soutenir les décisions de l’entreprise. Les systèmes Advanced rationaliseront la coordination interdépartementale, offriront une planification prédictive et renforceront les capacités des petites entreprises grâce à des outils traditionnellement disponibles uniquement pour les grandes entreprises. L’IA deviendra essentiellement un partenaire de confiance du leadership.

Éthique et réglementation de l’IA : les réglementations mondiales en matière d’IA évolueront pour suivre le rythme effréné de la technologie. Ces réglementations mettront l’accent sur la transparence, la robustesse et la supervision humaine, en particulier dans les applications à haut risque. Des préoccupations éthiques telles que les préjugés, la protection de la vie privée et la responsabilité orienteront les politiques qui classent l’IA par niveau de risque, appliquent des normes de sécurité et interdisent les cas d’utilisation préjudiciables tels que la surveillance de masse ou la notation sociale.

Utilisation et gouvernance des données : les données réelles devenant de plus en plus difficiles à obtenir de manière éthique et à l’échelle, les données synthétiques deviendront la norme pour l’entraînement de l’IA. Les entreprises privilégient les jeux de données propriétaires et l’assurance qualité rigoureuse pour créer des modèles personnalisés. Une gouvernance plus stricte sera mise en œuvre pour contrôler l’« IA fantôme » et garantir que les systèmes approuvés traitent les informations sensibles de manière responsable.

Solutions connexes
    Notes de bas de page

    1 2025 Top Technology Trends, © 2024 Gartner, Inc. et/ou ses filiales.

    2 IBM en tant que client zéro : comment nous avons débloqué 3,5 milliards de dollars (et ce n’est pas fini) en gains de productivité IBM, 10 mai 2025.

    3 Gouvernance des agents d’IA : grands défis, grandes opportunités, IBM 2024.

    4 Intelligence autonomisée : l'impact des agents IA, étude Omdia commandée par IBM, 2025.

    5 Principales tendances technologiques stratégiques pour 2025 : IA agentique, Gartner, octobre 2024.

    6 De l'automatisation à l'autonomie : libérer une nouvelle productivité grâce à l'IA agentique, IBM Ix / IBM Corporation, 2025.

    7 L'avenir de l'IA : les tendances qui façonneront les 10 prochaines années, IBM, octobre 2024.