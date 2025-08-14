Qu’est-ce que l’AgentOps ?

Estimé à environ 5 milliards de dollars en 2024, le marché des agents IA devrait atteindre environ 50 milliards de dollars USD d’ici 2030.1 Pourtant, à mesure que de plus en plus d’entreprises créent des agents IA pour rationaliser et automatiser leurs workflows, de nouveaux défis apparaissent lorsqu’ils s’agit de surveiller le comportement de ces agents pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu. AgentOps est un ensemble de bonnes pratiques émergentes, plus ou moins définies pour évaluer la performance des agents. Il s’appuie sur des préceptes établis dans les domaines connexes du DevOps (qui a normalisé la livraison de logiciels) et du MLOps (qui a fait de même pour les modèles de machine learning).

Mais la gestion des agents n’est pas aussi simple que la création d’un logiciel traditionnel, ni même d’un modèle d’IA. Les systèmes « agentiques » sont complexes et dynamiques, impliquant essentiellement des logiciels dotés d’un esprit qui leur est propre. Les agents agissent de manière autonome, enchaînent les tâches, prennent des décisions et se comportent de manière non déterministe. L’idée derrière l’AgentOps est d’apporter observabilité et fiabilité dans un domaine sinon susceptible d’être chaotique, et de permettre aux développeurs d’examiner la boîte noire des interactions et autres comportements des agents.

Il n’y a pas d’outil universel pour gérer l’AgentOps, mais plutôt un écosystème complet. Selon une étude récente, il existe 17 outils sur Github et d’autres référentiels de code adaptés à la pratique, d’Agenta à LangSmith en passant par Trulens (l’un des outils a été baptisé « AgentOps », ni plus ni moins). Ces outils prennent généralement en charge le cadre choisi par le développeur, qu’il s’agisse d’agents IBM® watsonx ou du SDK Agents d’OpenAI. Dans cet espace animé, de nombreux cadres et plateformes populaires ont vu le jour, notamment AutoGen, LangChain et CrewAI (ce dernier étant optimisé pour l’orchestration de systèmes multi-agents).