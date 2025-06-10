Qu’est-ce que l’Agent Communication Protocol (ACP) ?

Avec l’ACP, introduit à l’origine par BeeAI d’IBM, les agents d’IA peuvent collaborer librement entre équipes, cadres, technologies et organisations. C’est un protocole universel qui transforme le paysage fragmenté actuel des agents d’IA en coéquipiers interconnectés. De plus, cette norme ouverte permet des niveaux inédits d’interopérabilité, de réutilisation et d’évolutivité. Dans la lignée du Model Context Protocol (MCP), une norme ouverte pour l’accès aux outils et aux données, l’ACP définit la façon dont les agents fonctionnent et communiquent.1



Un agent d’IA est un système ou programme capable d’exécuter des tâches de manière autonome pour le compte d’un utilisateur ou d’un autre système. Il exécute ces tâches en concevant son propre workflow et en utilisant les outils disponibles. Les systèmes multi-agents sont composés de plusieurs agents d’IA travaillant collectivement pour exécuter des tâches au nom d’un utilisateur ou d’un autre système.

En tant que norme de communication entre agents d’IA régie par un processus ouvert, l’ACP permet aux agents d’IA de communiquer à travers différents frameworks et environnements technologiques. De la réception de requêtes utilisateur en langage naturel à l’exécution de séries d’actions, les agents d’IA fonctionnent mieux lorsqu’ils disposent de protocoles de communication structurés. Ces protocoles permettent de relayer les informations entre les outils, aux autres agents, et en fin de chaîne, à l’utilisateur.

La communication des agents d’IA fait référence à la manière dont les agents d’intelligence artificielle interagissent entre eux, avec les humains ou avec des systèmes externes, pour échanger des informations, prendre des décisions et accomplir des tâches. Cette communication est particulièrement importante dans les systèmes multi-agents, où plusieurs agents d’IA collaborent, et dans les interactions humain-IA.

L’ACP fait partie d’un écosystème en pleine croissance, incluant BeeAI. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités principales (pour plus de détails, consultez la documentation officielle).