Qu’est-ce que CrewAI ?

Les cadres mono-agents s’appuient sur un modèle de langage pour gérer un large éventail de tâches et de responsabilités. L’agent reçoit un prompt du système et les outils nécessaires à l’accomplissement de ses tâches lui sont fournis (recherche, API et autres agents). Bien que les systèmes mono-agents puissent interagir avec d’autres agents par le biais d’outils, ils ne coopèrent pas de la même manière que les systèmes multi-agents.

Dans les systèmes mono-agents, il n’existe aucun mécanisme de retour d’information provenant d’autres agents d’IA. Par conséquent, il est recommandé d’avoir l’option d’utiliser des commentaires humains pour guider l’agent afin d’améliorer sa précision au fil du temps. Les architectures mono-agents sont adaptées aux problèmes bien définis pour lesquels aucun retour d’information n’est nécessaire de la part d’autres agents ou utilisateurs.7

Plutôt que d’essayer de réunir toutes les capacités dans un seul modèle, les systèmes multi-agents (MAS) répartissent les tâches entre plusieurs agents spécialisés. Les architectures multi-agents impliquent deux agents ou plus, qui peuvent utiliser le même modèle de langage ou des modèles différents. Quelle que soit leur taille, les agents travaillent dans le même environnement pour modéliser les objectifs, la mémoire et le plan d’action de chacun. Ces architectures présentent des avantages notables par rapport à l’incitation à la chaîne de pensée (CoT), où le modèle doit décomposer les tâches en une série d’étapes.8 Les architectures multi-agents ont tendance à être plus efficaces lorsque les tâches impliquent une collaboration et plusieurs chemins d’exécution distincts.

Les meilleures architectures d’agents à utiliser dépendent des spécificités de l’application globale et du cas d’utilisation. Les systèmes mono-agents sont mieux adaptés à la résolution de problèmes restreints. On peut considérer les agents comme des résolveurs de problèmes. Certains problèmes nécessitent les capacités individuelles d’un agent spécialisé, d’autres peuvent nécessiter une équipe de résolveurs de problèmes, ou une équipe de plusieurs agents. Les systèmes multi-agents sont une équipe d’agents qui travaillent ensemble pour résoudre des problèmes qui dépassent les capacités ou les connaissances individuelles de chaque agent. Les systèmes multi-agents peuvent résoudre des problèmes trop vastes pour les systèmes mono-agents. Les recherches suggèrent que les systèmes multi-agents présentent des avantages significatifs, notamment une vitesse et une fiabilité accrues, et qu’ils ont une tolérance pour les données et les connaissances incertaines.9 Les principaux avantages des systèmes multi-agents similaires à CrewAI sont la collaboration entre agents, les workflows autonomes et l’évolutivité.