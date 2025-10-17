Qu’est-ce qu’AutoGen ?

Un article primé publié en 2024 par Chi Wang de Microsoft et d’autres chercheurs a démontré l’applicabilité d’AutoGen à plusieurs problèmes du monde réel, notamment l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et la prise de décisions en ligne.1 Le SDK Python d’AutoGen permet de démarrer aussi simplement qu’avec une pip install .

Bien qu’AutoGen soit un framework multiagent de premier plan, il existe tout un écosystème de frameworks d’agent d’IA parmi lesquels choisir. Citons notamment crewAI, LangChain et LangGraph, sans oublier BeeAI d’IBM.