Dans ce tutoriel, vous utiliserez Agent Communication Protocols (ACP) pour explorer un workflow d’IA multiagent et multiplateforme qui démontre la collaboration des agents en temps réel avec BeeAI et crewAI. ACP fonctionne comme une couche de messagerie partagée et ouverte qui permet aux agents de différents frameworks de communiquer et de se coordonner sans logique d’intégration personnalisée.

ACP est particulièrement précieux pour les environnements d’IA d’entreprise, où les équipes ont souvent besoin de créer des agents et des workflows sur diverses plateformes, outils et infrastructures. En fournissant une couche de messagerie standardisée, ACP permet une collaboration entre agents évolutive, sécurisée et modulaire qui répond aux exigences des systèmes d’IA des entreprise modernes.

Ce projet démontre l’interopérabilité des agents en permettant aux agents pilotés par l’IA de collaborer à travers les silos du framework, en combinant les capacités des agents comme la recherche, la génération de contenu et les commentaires dans un workflow unifié.