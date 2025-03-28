Agents IA dans les ressources humaines

Face à l'évolution des attentes des employés, des agents IA déployés de manière stratégique et dotés de capacités conversationnelles avancées peuvent agir en tant que partenaires au sein d'une entreprise et transformer les ressources humaines.

Les responsables des ressources humaines du monde entier sont confrontés à divers facteurs qui modifient la nature du travail : la pénurie de main-d’œuvre, l’augmentation du déficit de compétences et l’accélération des changements technologiques exigent de nouvelles stratégies de gestion des talents. Les employés comme les responsables doivent devenir plus agiles, en faisant plus avec moins. Les agents IA et les technologies associées peuvent optimiser les workflows RH et fournir un support aux employés tout en réduisant le temps que les équipes RH consacrent aux tâches administratives.

Le déploiement de ces technologies peut avoir des résultats tangibles sur la satisfaction des employés et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les experts commerciaux et les chercheurs pensent qu'investir dans le bien-être et le développement professionnel des employés est un facteur majeur du succès d'une organisation.1 Des employés satisfaits qui apprennent en permanence rendent l'entreprise bien plus productive dans l'ensemble. Comme l'a découvert l'Institute for Business Value d'IBM, les organisations qui proposent des expériences de pointe à leurs employés obtiennent des résultats supérieurs de 31 % à ceux des autres organisations en termes de croissance de leurs revenus.2

De plus, selon une étude interne d'IBM Consulting, lorsque les employés adoptent des options en libre-service pour les tâches de routine et que les tâches RH manuelles sont réduites, l'augmentation de la capacité d'une entreprise peut permettre d'économiser de 50 à 60 % sur les coûts de prestation des services RH. Grâce à des interventions technologiques clés qui réduisent les charges administratives et améliorent l'expérience utilisateur pour les professionnels des ressources humaines et les autres employés, les entreprises peuvent considérablement améliorer leurs performances tout en réduisant les frais généraux. Ils peuvent également transformer un service RH en passant d’un service administratif à un champion de l’expérience globale des employés.