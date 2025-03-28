Agents IA dans les ressources humaines

Auteurs

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

Quels sont les agents IA pour les RH ?

Les agents IA pour les RH sont des outils alimentés par l’IA conçus pour automatiser et améliorer diverses fonctions de Ressources humaines. Ces agents utilisent les techniques avancées de traitement automatique du langage naturel des grands modèles de langage (LLM) pour répondre aux entrées utilisateur, exécuter de manière autonome des workflows liés aux RH et effectuer des analyses de données en temps réel.

De plus en plus, ils sont utilisés pour soutenir les équipes RH dans des tâches comme l'acquisition de talents, l'expérience des employés, la conformité, la gestion de la paie, la gestion des performances et d'autres tâches quotidiennes. 

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Pourquoi les agents IA sont-ils importants pour les RH ? 

Face à l'évolution des attentes des employés, des agents IA déployés de manière stratégique et dotés de capacités conversationnelles avancées peuvent agir en tant que partenaires au sein d'une entreprise et transformer les ressources humaines.

Les responsables des ressources humaines du monde entier sont confrontés à divers facteurs qui modifient la nature du travail : la pénurie de main-d’œuvre, l’augmentation du déficit de compétences et l’accélération des changements technologiques exigent de nouvelles stratégies de gestion des talents. Les employés comme les responsables doivent devenir plus agiles, en faisant plus avec moins. Les agents IA et les technologies associées peuvent optimiser les workflows RH et fournir un support aux employés tout en réduisant le temps que les équipes RH consacrent aux tâches administratives.

Le déploiement de ces technologies peut avoir des résultats tangibles sur la satisfaction des employés et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Les experts commerciaux et les chercheurs pensent qu'investir dans le bien-être et le développement professionnel des employés est un facteur majeur du succès d'une organisation.1 Des employés satisfaits qui apprennent en permanence rendent l'entreprise bien plus productive dans l'ensemble. Comme l'a découvert l'Institute for Business Value d'IBM, les organisations qui proposent des expériences de pointe à leurs employés obtiennent des résultats supérieurs de 31 % à ceux des autres organisations en termes de croissance de leurs revenus.2

De plus, selon une étude interne d'IBM Consulting, lorsque les employés adoptent des options en libre-service pour les tâches de routine et que les tâches RH manuelles sont réduites, l'augmentation de la capacité d'une entreprise peut permettre d'économiser de 50 à 60 % sur les coûts de prestation des services RH. Grâce à des interventions technologiques clés qui réduisent les charges administratives et améliorent l'expérience utilisateur pour les professionnels des ressources humaines et les autres employés, les entreprises peuvent considérablement améliorer leurs performances tout en réduisant les frais généraux. Ils peuvent également transformer un service RH en passant d’un service administratif à un champion de l’expérience globale des employés.

AI Academy

L’IA au service des ressources humaines

Vous voulez transformer les défis des RH en opportunités ? Découvrez comment les organisations s’appuient sur l’IA pour mieux recruter et développer les talents afin de répondre aux besoins métier. 
Accéder à l’épisode

Comment fonctionnent les agents IA dans les RH 

La technologie d'IA agentique existe sur un large spectre. Certains agents IA exercent une influence limitée, en effectuant des tâches spécifiques ou en intégrant certaines données externes pour atteindre un objectif unique. D’autres, comme les agents d’apprentissage, répondent en permanence aux nouvelles entrées pour suivre et répondre de manière autonome aux préférences des utilisateurs. Les chatbots agentiques, contrairement aux chatbots IA non agentiques, réagissent non seulement aux prompts des utilisateurs, mais personnalisent leurs réponses au fil du temps, en s’appuyant sur les ressources disponibles pour fournir des services plus complets et déterminer le plan d’action le plus efficace.

Dans les applications d'entreprises, une gamme d'agents IA est utilisée en tandem pour automatiser entièrement ou partiellement certaines fonctions RH. Par exemple, un chatbot agentique peut fournir des informations personnalisées et pertinentes à un employé qui demande des informations sur les politiques de congé de l'entreprise, tandis que les agents basés sur des tâches effectuent une série de tâches autonomes interconnectées, telles que le classement des documents pertinents et la gestion des demandes de congé.

Souvent, les agents IA sont intégrés dans les systèmes existants, travaillant de façon fluide avec les plateformes de gestion du capital humain (HCM), les logiciels de gestion des ressources d’entreprise, les outils de communication et de billetterie, les répertoires ou d’autres systèmes RH. Il est essentiel que les agents IA puissent effectuer de manière autonome des tâches complexes en plusieurs étapes, ce qui les rend plus agile que les technologies de chatbot ou d'automatisation précédentes.

Avantages de l'utilisation d'agents IA pour les ressources humaines

L'intégration d'agents IA dans un département des ressources humaines peut présenter de multiples avantages interdépendants qui permettent aux entreprises d'économiser du temps, de l'argent et des efforts inutiles. Par exemple, l’outil AskHR d’IBM, une plateforme spécialisée qui automatise plus de 80 processus RH courants, a généré des résultats impressionnants. Aujourd’hui, AskHR résout 10,1 millions d’interactions par an pour le compte du département RH, ce qui permet d’économiser 50 000 heures et 5 millions de dollars par an. Parallèlement, le score de satisfaction client (CSAT) du département des RH s’est considérablement amélioré depuis le déploiement de l’outil.

Amélioration de l’expérience des employés

L’IA agentique peut permettre aux employés d’accéder instantanément à des informations personnalisées relatives aux RH, réduisant ainsi les temps d’attente et améliorant la précision des réponses. Les programmes d'apprentissage et de développement individualisés pilotés par l'IA aident également les employés à grandir dans leur carrière, ce qui conduit à une plus grande satisfaction professionnelle. Lorsque les responsables des ressources humaines passent moins de temps à effectuer des tâches répétitives et chronophages, ils peuvent se concentrer sur la relation ainsi que sur les initiatives stratégiques plus créatives.

Une prise de décision améliorée et très spécifique

Les services des RH reçoivent d’énormes quantités d’informations très spécifiques sur les prospects, les employés et les performances, ainsi que des données tierces telles que les exigences de conformité. Qu’il s’agisse d’analyser des CV ou de fournir aux professionnels des RH des informations sur les performances, l’IA agentique peut aider à ingérer des indicateurs et des points de données et aider les entreprises à prendre des décisions éclairées sur les stratégies d’embauche, de promotion et de rétention.

Productivité améliorée

Les agents IA automatisent les tâches RH répétitives telles que le traitement de la paie, l’administration des avantages sociaux et la sélection des candidats, permettant ainsi aux professionnels des RH de se concentrer sur des rôles à plus forte valeur ajoutée et centrés sur l’humain. En outre, lorsque les tâches RH de routine sont facilement accessibles aux employés en temps réel, ils sont moins susceptibles de passer une grande partie de leur workday à résoudre des problèmes de personnel frustrants et chronophages.

Réduction des frais généraux

L’automatisation des processus RH réduit les coûts administratifs en minimisant les tâches manuelles de saisie des données, de paperasse et d’autres tâches chronophages. Les gains d’efficacité pilotés par l’IA permettent de réaliser des économies dans le recrutement, le processus d’intégration et d’autres opérations RH.

Évolutivité

Les agents IA permettent aux services RH de gérer des workloads croissants sans avoir besoin de ressources supplémentaires. Qu'une entreprise soit en pleine croissance ou qu'elle gère une main-d'œuvre importante, les agents IA sont instantanément évolutifs et fournissent un service haut de gamme à des entreprises mondiales.

Cinq cas d'utilisation pour les agents IA dans les RH

Engagement et rétention des employés

Pour retenir les meilleurs talents et mobiliser les employés en permanence, les grandes entreprises se sont tournées vers la personnalisation et les modèles de prestation de services axés sur les employés. Les agents IA peuvent adresser de manière proactive aux besoins des employés avant qu'ils ne se manifestent, contribuant ainsi à améliorer la culture du lieu de travail et à réduire les frictions au sein d'une entreprise.

Par exemple, les outils d’IA agentique peuvent traiter les demandes de congés, générer de manière proactive les aspects administratifs liés aux événements majeurs de la vie tels que la naissance d’un nouvel enfant, ou recommander des opportunités de développement de carrière en fonction du poste et des objectifs d’un individu. En personnalisant la communication et l’assistance aux employés à l’échelle, l’IA agentique permet aux professionnels des ressources humaines de se concentrer sur des sujets plus intimes ou urgents, augmentant ainsi la satisfaction des employés.

Intégration et formation

Les agents IA facilitent l’intégration des employés en automatisant la vérification des documents, les vérifications avant l’emploi et les soumissions aux demandes informatiques. Ils personnalisent les programmes de formation et gèrent la création de profils utilisateur, garantissant ainsi une expérience fluide pour les nouveaux employés. L’IA peut personnaliser les expériences de formation en fonction des rôles et des niveaux de compétences des employés, aidant ainsi les nouveaux employés et les membres chevronnés de l’équipe à perfectionner leurs talents pour augmenter la productivité.

Les agents fournissent également des réponses en temps réel aux questions courantes des employés, en proposant des informations personnalisées et spécifiques aux rôles lorsque les employés en ont le plus besoin. Cela peut aider les nouveaux employés à intégrer leurs fonctions de manière plus fluide et à inciter en permanence les employés existants à améliorer leurs compétences en vue d'une prochaine affectation.

Gestion des performances

Les agents IA ont la capacité de créer des objectifs exploitables et des plans de développement de carrière pour les employés, en suggérant des postes internes potentiels et en résumant les opportunités de développement de compétences. Étant donné l’accès aux données des employés, ils peuvent également fournir des commentaires en temps réel et analyser la productivité des employés, proposant des recommandations pour l’amélioration continue.

Par exemple, IBM utilise un travailleur numérique basé sur des règles pour aider certains responsables des ressources humaines dans le cadre du processus de promotion trimestriel, en automatisant la collecte et le formatage des données provenant de plusieurs systèmes pour un nombre allant jusqu'à 17 000 employés. Grâce à ces outils, les services RH peuvent obtenir des informations précises, équitables et opportunes sur la performance qui aident les responsables à prendre des décisions critiques en matière de planification du personnel et à économiser des dizaines de milliers d'heures.

Rationalisation de la gestion et de l’administration des RH

Les agents IA automatisent une grande variété de tâches des systèmes RH telles que le traitement de la paie, l’administration des avantages sociaux, la planification, la synthèse des entretiens et la surveillance de la conformité, augmentant ainsi l’efficacité et réduisant les erreurs. Ces outils peuvent garantir la conformité aux politiques de l'entreprise en signalant les risques potentiels et en suggérant des mesures correctives. Les portails d'IA en libre-service permettent aux employés d'accéder aux informations et d'envoyer des demandes sans intervention humaine, réduisant ainsi les frais administratifs.

Acquisition de talents

Les agents IA peuvent rationaliser presque chaque étape du processus de gestion des talents, de l'analyse des CV à la création des offres. Les agents peuvent filtrer de grands pools de candidats, organiser des entretiens, aider à l’évaluation des candidats et utiliser l’IA générative pour communiquer avec les prospects.

Par exemple, l’entreprise d’entretien en tant que service FloCareer utilise l’IA pour rechercher des candidats diversifiés à partir d’une base de données de 169 millions de candidats et déployer la technologie pour organiser des entretiens, économisant ainsi d’innombrables heures et augmentant l’efficacité du processus d’embauche. De tels outils aident les services des ressources humaines à identifier rapidement les candidats les plus intéressants pour un poste donné, à prendre des décisions plus éclairées et à consacrer plus de temps à l’amélioration de l’expérience globale des candidats.

Bonnes pratiques pour utiliser les agents AI dans les RH

Alliez l’IA à la surveillance humaine

Bien que les agents IA soient capables d’effectuer des tâches complexes de manière autonome, la technologie doit améliorer, et non remplacer, la prise de décision humaine. Les entreprises qui réussissent établissent généralement des protocoles pour l’examen humain des recommandations générées par l’IA, en particulier pour les fonctions RH sensibles telles que le recrutement, les promotions et les évaluations de performance. Cela permet de garantir la transparence, de maintenir des normes éthiques et de favoriser une culture de collaboration entre l'homme et la machine.

Connecter l’IA agentique à une grande variété d’applications et de données

Comme le suggère la recherche d’IBM, les employés utilisant l’IA voient généralement de meilleurs résultats lorsque les agents et les autres outils d’IA sont connectés aux systèmes et workflows auxquels ils sont habitués. En outre, les agents qui ont accès à un plus grand nombre de jeux de données et d’applications disposent d’un plus grand nombre d’outils de résolution de problèmes.

Il peut donc s'avérer critique d'intégrer l'IA à un ensemble diversifié de systèmes de gestion des ressources humaines, d'outils de communication et de bases de données externes afin d'optimiser son efficacité. Une connectivité fluide entre les opérations RH permet à l’IA d’analyser les données de manière globale, de fournir des informations plus approfondies et d’améliorer les fonctions RH.

Concentrez-vous sur la gestion du changement et la formation continue des employés

La création de nouveaux modes d’interaction homme-machine dans l’ensemble du processus RH représente un changement important, tant pour les professionnels des RH que pour une entreprise dans son ensemble. Comme l’a constaté IBM Consulting, les employés adoptent 34 % plus souvent de nouvelles technologies et structures commerciales lorsque l’engagement des employés est au centre de la conception transformationnelle.

Déployer l'IA agentique révèle souvent un déficit de compétences, et les entreprises qui réussissent font des efforts considérables en matière de formations et de stratégies de gestion du changement qui aident les employés à travailler efficacement aux côtés des agents. Il peut s’agir de fournir aux professionnels des RH les outils nécessaires pour utiliser les agents, de favoriser une communication transparente au sein des dirigeants et de mettre en place des initiatives de formation continue pour aider les responsables RH à s’adapter à l’évolution des systèmes d’IA.

Repenser le modèle opérationnel de l’entreprise

Souvent, déployer une IA ad-hoc pour remplacer une seule intervention manuelle génère moins de valeur que la refonte des workflows départementaux pour compléter les capacités de l’IA. Lors de la conception d’une stratégie RH alimentée par l’IA, les entreprises qui réussissent redéfinissent souvent les rôles et les responsabilités afin d’optimiser les capacités des solutions d’IA, veillant ainsi à ce que les employés et la technologie travaillent efficacement ensemble.

Entraîner les agents IA sur les jeux de données pertinents

La qualité des modèles d’IA dépend des données qui leur sont fournies, et les agents chargés de tâches spécifiques doivent être formés sur des données spécifiques à une tâche. Il peut s’agir de données sur les employés, telles que les avis des performances et les journaux d’activité, les informations de profil des candidats, telles que les CV ou les données LinkedIn, ou les politiques et procédures de l’organisation. Entraîner des modèles avec des jeux de données pertinents améliore considérablement la capacité d’un agent à effectuer une tâche de manière efficace. En outre, les agents IA doivent être formés à l’utilisation de données de haute qualité, non biaisées et diversifiées, et régulièrement mises à jour pour refléter les changements dans la politique de l’entreprise, les normes de secteurs et les attentes de personnel.
Solutions connexes
Conseil en RH et transformation des talents

Repensez et modernisez vos ressources humaines grâce à l’IA pour améliorer vos résultats et libérer le plein potentiel de vos équipes.

 Découvrir les services de transformation des RH
Automatisation des processus RH

Accélérez les processus RH avec IBM watsonx Orchestrate et automatisez les tâches fastidieuses.

         Explorez watsonx Orchestrate
    Des solutions d’IA au service des RH

    Rationalisez les processus RH, améliorez la prise de décision et favorisez les résultats métier grâce aux solutions d’IA générative.

             Découvrir les solutions d’IA pour les RH
      Passez à l’étape suivante

      Mettez l’IA au service de vos ressources humaines pour améliorer vos résultats métier, moderniser les méthodes de travail et libérer le potentiel des employés.

       

       

             Découvrir les services de ressources humaines Découvrez les services d’intelligence artificielle