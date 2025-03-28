Agents IA dans les ressources humaines

La technologie d'IA agentique existe sur un large spectre. Certains agents IA exercent une influence limitée, en effectuant des tâches spécifiques ou en intégrant certaines données externes pour atteindre un objectif unique. D’autres, comme les agents d’apprentissage, répondent en permanence aux nouvelles entrées pour suivre et répondre de manière autonome aux préférences des utilisateurs. Les chatbots agentiques, contrairement aux chatbots IA non agentiques, réagissent non seulement aux prompts des utilisateurs, mais personnalisent leurs réponses au fil du temps, en s’appuyant sur les ressources disponibles pour fournir des services plus complets et déterminer le plan d’action le plus efficace.
Dans les applications d'entreprises, une gamme d'agents IA est utilisée en tandem pour automatiser entièrement ou partiellement certaines fonctions RH. Par exemple, un chatbot agentique peut fournir des informations personnalisées et pertinentes à un employé qui demande des informations sur les politiques de congé de l'entreprise, tandis que les agents basés sur des tâches effectuent une série de tâches autonomes interconnectées, telles que le classement des documents pertinents et la gestion des demandes de congé.
Souvent, les agents IA sont intégrés dans les systèmes existants, travaillant de façon fluide avec les plateformes de gestion du capital humain (HCM), les logiciels de gestion des ressources d’entreprise, les outils de communication et de billetterie, les répertoires ou d’autres systèmes RH. Il est essentiel que les agents IA puissent effectuer de manière autonome des tâches complexes en plusieurs étapes, ce qui les rend plus agile que les technologies de chatbot ou d'automatisation précédentes.