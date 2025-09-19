Qu’est-ce qu’un agent réflexe simple ?

Dans une usine, les agents réflexes simples contribuent à assurer la sécurité grâce à des systèmes de surveillance. Par exemple, une machine peut être programmée pour s’arrêter automatiquement si un capteur détecte une chaleur ou des vibrations excessives. Comme ces décisions ne dépendent ni de la mémoire ni de la prédiction, les agents peuvent fonctionner de manière fiable en temps réel.

Autre cas d’utilisation clé des agent IA : le contrôle qualité et l’inspection. De nombreuses usines utilisent des capteurs optiques ou de poids pour détecter les articles défectueux sur une ligne de production. L’agent réflexe peut être programmé comme suit : « si le poids d’un produit est insuffisant, le détourner de la bande transporteuse. » De même, si la caméra détecte une pièce manquante, le système peut rejeter l’article. Ces systèmes permettent de maintenir la cohérence de la production tout en réduisant les coûts de main-d’œuvre.

Les agents réflexes simples sont également utiles pour l’automatisation des processus et l’allocation des ressources. Par exemple, la bande transporteuse peut s’arrêter si une obstruction est détectée, ou un bras robotique peut s’activer lorsqu’un objet arrive à l’emplacement désigné. Les agents réflexes simples peuvent optimiser la consommation d’énergie en désactivant les bandes transporteuses non essentielles chaque fois que la consommation dépasse un seuil défini, afin de préserver les ressources tout au long du workflow. Ces réponses réflexives permettent une coordination sans faille des différentes machines.

Les agents réflexes sont couramment utilisés pour la surveillance de l’environnement dans les usines, par exemple pour contrôler la qualité de l’air, la température ou l’humidité. Si les capteurs détectent des particules d’air au-dessus d’un certain seuil, les ventilateurs ou les filtres sont automatiquement activés. De même, si le niveau d’humidité baisse trop, un système de brumisation peut s’activer.