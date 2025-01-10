Qu’est-ce que LangGraph ?

Graphes avec état : un concept où chaque nœud du graphe représente une étape dans le calcul, créant essentiellement un graphe d’état. Cette approche avec état permet au graphique de conserver les informations sur les étapes précédentes, ce qui permet un traitement continu et contextuel des informations au fur et à mesure du calcul. Les utilisateurs peuvent gérer tous les graphiques avec état de LangGraph via ses API.

Graphique cyclique : un graphique cyclique est un graphique qui contient au moins un cycle et qui est essentiel pour les exécutions d'agents. Cela signifie qu’il existe un chemin qui commence et se termine au même nœud, formant une boucle dans le graphique. Les workflows complexes impliquent souvent des dépendances cycliques, où le résultat d'une étape dépend des étapes précédentes dans la boucle.

Nœuds : dans LangGraph, les nœuds représentent des composants ou des agents individuels au sein d’un workflow d’IA. Les nœuds peuvent être considérés comme des « acteurs » qui interagissent les uns avec les autres d’une manière spécifique. Par exemple, pour ajouter des nœuds pour l’appel d’outils, on peut utiliser le ToolNode. Un autre exemple, le nœud suivant, fait référence au nœud qui sera exécuté après le nœud actuel.

Edges : les edges sont une fonction de Python qui détermine le nœud à exécuter en fonction de l'état actuel. Les edges peuvent être des branches conditionnelles ou des transitions fixes.