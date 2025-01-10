Qu’est-ce que LangGraph ?

En utilisant une architecture basée sur des graphes, LangGraph permet aux utilisateurs de dimensionner les workflows sans ralentir ni sacrifier l’efficacité. LangGraph utilise une prise de décision améliorée en modélisant des relations complexes entre les nœuds, ce qui signifie qu’il utilise des agents IA pour analyser leurs actions passées et leurs commentaires. Dans le monde des LLM, ce processus est appelé réflexion.
Prise de décision renforcée : en modélisant des relations complexes entre les nœuds, LangGraph fournit un cadre des exigences pour créer des systèmes de prise de décision plus efficaces.
Flexibilité accrue : une nature open source et une conception modulaire permettant aux développeurs d’intégrer de nouveaux composants et d’adapter les workflows existants.
Workflows multiagents : les tâches complexes peuvent être traitées par des workflows multi-agents. Cette approche consiste à créer des agents LangChain dédiés pour des tâches ou des domaines spécifiques. L'acheminement des tâches vers les agents LangChain appropriés permet une exécution parallèle et une gestion efficace des Workloads divers. Une telle architecture de réseau multi-agent illustre la coordination décentralisée de l’automatisation des agents.
Un excellent exemple, créé par Joao Moura, est celui de l’utilisation de CrewAI avec LangChain et LangGraph. La vérification des e-mails et la création de brouillons sont automatisées avec CrewAI orchestrant des agents IA, ce qui leur permet de collaborer et d’exécuter efficacement des tâches complexes.