Qu’est-ce qu’un agent d’IA apprenant ?

Le machine learning (ML) constitue l’épine dorsale des différents types d’agents d’IA apprenants. Il permet aux agents d’identifier des schémas, de faire des prédictions et d’améliorer les performances en fonction des données.



Les trois principales techniques de machine learning utilisées par les agents d’IA sont l’apprentissage supervisé, l’apprentissage non supervisé et l’apprentissage par renforcement. Plus précisément, il s’agit de techniques d’apprentissage profond qui utilisent des réseaux neuronaux complexes comportant de nombreuses couches pour traiter d’énormes quantités de données et apprendre des modèles complexes.

Apprentissage supervisé

L’apprentissage supervisé consiste à entraîner des algorithmes de machine learning sur des ensembles de données étiquetés, où chaque entrée correspond à une sortie connue. L’agent utilise ces informations pour créer des modèles prédictifs.



Par exemple, les chatbots d’IA peuvent être entraînés sur les conversations de service client et les résolutions correspondantes pour fournir des réponses prédites. Cette approche est largement appliquée dans la reconnaissance d’images, le traitement Speech to Text et les diagnostics médicaux.

L’apprentissage par transfert permet aux agents d’IA d’utiliser les connaissances acquises pendant une tâche et de les appliquer à une autre. Par exemple, un grand modèle de langage (LLM) entraîné sur un ensemble de données généraliste peut être adapté à un domaine spécifique, tel que le traitement de textes juridiques ou médicaux.

Apprentissage non supervisé

En revanche, l’apprentissage non supervisé permet aux agents d’IA d’analyser les données non étiquetées afin de détecter des schémas et des structures sans supervision humaine.



Cette méthode est utile dans des tâches comme le partitionnement des comportements client pour améliorer les stratégies marketing, la détection des anomalies dans la cybersécurité et les systèmes de recommandation tels que ceux utilisés par les services de streaming.

L’apprentissage auto-supervisé utilise l’apprentissage non supervisé pour des tâches qui, habituellement, nécessitent un apprentissage supervisé. Au lieu de s’appuyer sur des ensembles de données étiquetés pour les signaux de supervision, les modèles d’IA auto-supervisés génèrent des étiquettes implicites à partir de données non structurées.



L’apprentissage auto-supervisé est utile dans des domaines tels que la vision par ordinateur et le traitement automatique du langage naturel (NLP), qui nécessitent de grandes quantités de données d’entraînement étiquetées.

Apprentissage par renforcement

L’apprentissage par renforcement est un processus de machine learning axé sur les workflows décisionnels dans les agents autonomes. Il traite les processus décisionnels séquentiels dans les environnements incertains.

Contrairement à l’apprentissage supervisé, l’apprentissage par renforcement n’utilise pas d’exemples étiquetés de comportements corrects ou incorrects. Cependant, l’apprentissage par renforcement diffère également de l’apprentissage non supervisé en ce sens qu’il s’appuie sur la méthode essai-erreur et sur la fonction de récompense, plutôt que d’extraire des informations à partir de schémas cachés.



L’apprentissage par renforcement se distingue également de l’apprentissage auto-supervisé car il ne produit pas de pseudo-étiquettes ni de mesures par rapport à la vérité terrain. Il ne s’agit pas d’une méthode de classification, mais d’un apprentissage par l’action.

Les agents d’IA utilisant l’apprentissage par renforcement fonctionnent selon un processus d’essais et d’erreurs, où ils prennent des mesures dans un environnement, observent les résultats et ajustent leurs stratégies en conséquence. Le processus d’apprentissage consiste à définir une politique qui associe les états aux actions, en optimisant les récompenses cumulées à long terme plutôt que les gains immédiats.



Au fil du temps, l’agent affine ses capacités de prise de décision grâce à des interactions répétées, améliorant progressivement sa capacité à effectuer efficacement des tâches complexes. Cette approche est bénéfique dans les environnements dynamiques où les règles prédéfinies ne suffisent pas toujours à garantir une performance optimale.

L’apprentissage par renforcement est utilisé dans les véhicules autonomes pour apprendre les comportements de conduite optimaux. Par essais et erreurs, l’IA améliore sa capacité à circuler sur les routes, à éviter les obstacles et à prendre des décisions de conduite en temps réel. Les chatbots alimentés par l’IA améliorent leurs capacités conversationnelles en apprenant des interactions avec les utilisateurs et en optimisant les réponses pour renforcer l’engagement.

Apprentissage continu

L’apprentissage continu des agents d’IA fait référence à la capacité d’un système d’intelligence artificielle à apprendre et à s’adapter au fil du temps, en intégrant de nouvelles données et expériences sans oublier les connaissances antérieures.



Contrairement au machine learning conventionnel qui implique généralement un entraînement sur un ensemble de données fixe, l’apprentissage continu permet à l’IA de mettre à jour ses modèles en permanence au fur et à mesure qu’elle rencontre de nouvelles informations ou des changements dans son environnement. Cela permet à l’agent d’améliorer ses performances en temps réel, en s’adaptant à de nouveaux modèles, à l’évolution des situations et aux conditions dynamiques.

L’apprentissage continu est important dans les applications réelles où les données évoluent constamment et où l’IA doit rester à jour avec de nouvelles entrées pour rester efficace. Il permet d’éviter l’« oubli catastrophique » dans lequel le modèle oublie les anciennes connaissances lors de l’apprentissage de nouvelles informations, et contribue à s’assurer que le système peut gérer un ensemble de tâches et de défis en constante évolution.

Apprentissage et collaboration multiagents

L’un des avantages des agents d’IA est qu’ils peuvent travailler ensemble. Dans les architectures multiagents, les agents d’IA apprennent grâce à la collaboration et à la compétition. Dans l’apprentissage coopératif, les agents partagent leurs connaissances pour atteindre un objectif commun, comme observé dans la robotique Swarm.



Cependant, l’apprentissage compétitif se produit lorsque les agents affinent leurs stratégies en se faisant concurrence dans des environnements antagonistes, tels que l’IA de trading financier.

Imaginez un réseau d’agents d’IA travaillant à améliorer les soins prodigués aux patients, à rationaliser les workflows, à promouvoir le respect des considérations éthiques et à optimiser l’allocation des ressources au sein d’un réseau hospitalier.



Dans ces frameworks multiagents, un agent d’apprentissage plus avancé équipé d’une IA générative supervise parfois des agents réflexifs ou basés sur des objectifs plus simples. Dans ce cas d’utilisation, chaque agent pourrait représenter un rôle ou une tâche différent au sein du système de santé, et ils collaboreraient et partageraient des informations afin d’améliorer les résultats pour les patients et l’efficacité opérationnelle.