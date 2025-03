Cadres d’agents d’IA : choisir de bonnes bases pour votre entreprise

Les entreprises peuvent créer des agents d’IA de A à Z en s’appuyant sur des langages de programmation comme Python ou JavaScript. Cependant, une approche plus rapide et plus évolutive consiste à utiliser les frameworks d’agents IA.

Les cadres d’IA agentique sont essentiels au développement, au déploiement et à la gestion de vos agents IA. Ces plateformes logicielles intègrent des caractéristiques et des fonctions qui permettent de rationaliser et d’accélérer le processus, notamment :

une architecture prédéfinie qui décrit la structure, les caractéristiques et les capacités de l’IA agentique ;

des protocoles de communication qui facilitent l’interaction entre les agents d’IA et les utilisateurs humains ou d’autres agents ;

Systèmes de gestion pour coordonner les tâches.

des outils d’intégration pour l’appel de fonction ;