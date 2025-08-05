Dans cette architecture d’IA agentique, les agents travaillent ensemble de manière séquentielle pour atteindre un objectif donné. Voici comment le système d’IA générative est organisé :

Agent planificateur : il crée le plan de haut niveau au début du workflow. Par exemple, si l’utilisateur demande : « Quels sont les projets open source comparables à ceux que mon équipe utilise ? », l’agent élabore un plan étape par étape qui pourrait ressembler à ceci : « 1. Rechercher les technologies open source dans les documents de l’équipe. 2. Rechercher sur le Web les projets open source similaires à ceux trouvés à l’étape 1. » Si l’une de ces étapes échoue ou fournit des résultats insuffisants, elle peut être adaptée ultérieurement par l’agent de réflexion.

Assistant de recherche : l’assistant de recherche est le cheval de bataille du système. Il reçoit et exécute des instructions telles que « Rechercher les technologies open source dans les documents de l’équipe ». Pour l’étape 1 du plan, il utilise l’instruction initiale de l’agent planificateur. Pour les étapes suivantes, il reçoit également un contexte organisé, issu des résultats des étapes précédentes.

Par exemple, si on lui demande de « Rechercher sur le Web des projets open source similaires », il recevra également la sortie de l’étape de recherche de documents précédente. En fonction des instructions, l’assistant de recherche peut utiliser des outils tels que la recherche Web et la recherche de documents, ou les deux, pour accomplir sa tâche.

Critique de l’étape : la critique de l’étape permet de décider si le résultat de l’étape précédente a répondu de manière satisfaisante aux instructions qui lui ont été données. L’outil reçoit deux informations : l’instruction à une seule étape qui vient d’être exécutée et la sortie de cette instruction. Le fait d’avoir un avis critique d’étape permet de clarifier si l’objectif a été atteint, ce qui est nécessaire pour planifier les étapes suivantes.

Juge de l’objectif : le juge de l’objectif détermine si l’objectif final a été atteint, en se basant sur toutes les exigences de l’objectif fourni, les plans élaborés pour l’atteindre et les informations recueillies jusqu’à présent. La sortie du juge est « OUI » ou « PAS ENCORE », suivie d’une brève explication qui ne dépasse pas une ou deux phrases.

Agent de réflexion : l’agent de réflexion est notre décideur exécutif. Il décide de l’étape à suivre, qu’il s’agisse d’empiéter sur l’étape suivante planifiée, de modifier sa trajectoire pour rattraper les erreurs ou de confirmer que l’objectif a été atteint. Comme un vrai PDG, il prend ses meilleures décisions lorsqu’il a un objectif clair en tête et qu’on lui présente des conclusions concises sur les progrès réalisés ou non pour atteindre cet objectif. La sortie de l’agent de réflexion est soit la prochaine étape à franchir, soit les instructions pour terminer si l’objectif a été atteint. Nous présentons à l’agent de réflexion les éléments suivants :

L’objectif

Le plan initial

La dernière étape exécutée

Le résultat de la dernière étape indiquant la réussite ou l’échec

Une séquence concise d’instructions précédemment exécutées (seules les instructions, sans leur sortie)

En présentant ces éléments dans un format structuré, notre décideur comprend clairement ce qui a été fait et peut décider de ce qui doit suivre.

Générateur de rapports : une fois l’objectif atteint, le générateur de rapports synthétise tous les résultats dans une sortie cohérente, qui répond directement à la requête d’origine. Alors que chaque étape du processus génère des sorties ciblées, le générateur de rapports rassemble le tout dans un rapport final.