Imaginez transformer la performance de votre magasin de vente au détail avec seulement un smartphone et la puissance de l'IA. Ce n'est pas un scénario lointain, c'est une réalité que les petits et magasins de vente au détail moyens peuvent mettre en œuvre dès aujourd'hui ! Dans ce tutoriel, nous allons découvrir un cas d’utilisation concret passionnant où les propriétaires de magasin et les gestionnaires de magasin peuvent utiliser l’IA pour optimiser leurs rayons, stimuler les ventes et améliorer l’expérience client. Nous allons tirer parti à la fois du dernier modèle IBM Granite dans ce projet et du modèle de vision Llama 3.2 de Meta.
Avec l’avènement de l’IA générative, les petites et moyennes ventes au détail ont désormais accès à des analyses et des recommandations d’expert qui étaient autrefois le domaine des grandes entreprises dotées d’équipes de science des données dédiées. Cette démocratisation de la technologie de l'IA peut être révolutionnaire pour votre magasin local, votre boutique ou votre chaîne régionale.
Voici ce qui rend cette approche si révolutionnaire :
Examinons les détails techniques et découvrons comment fonctionne cette optimisation de la distribution alimentée par l’IA, étape par étape. À la fin de ce tutoriel, vous aurez une compréhension claire de la façon d’implémenter ce système dans votre propre magasin, ce qui pourrait révolutionner votre espace de vente au détail avec la puissance de l’IA.
Sarah est propriétaire d’un magasin local qui avait du mal à concurrencer les grandes chaînes. Malgré tous ses efforts, elle a remarqué que certains produits ne se vendaient pas aussi bien qu'ils le devraient, tandis que d'autres étaient constamment en rupture de stock. Un jour, alors qu’elle réorganisait son rayon de produits frais pour la troisième fois ce mois-ci, elle s’est demandé s’il n’y avait pas une meilleure solution.
C’est là que notre solution alimentée par l’IA entre en jeu. À l'aide de son smartphone et de notre système intelligent, Sarah a pu transformer les performances de son magasin. Découvrons comment construire un tel système.
Nous pouvons utiliser crewAI, un cadre d'agent open source qui orchestre les interactions avec les agents dans les équipes. Le terme « équipage » fait référence aux systèmes multi-agents. Notre équipe est une équipe d'agents qui jouent un rôle d'experts de la distribution et qui sont disponibles 24h/24 et 7j/7, chacun ayant sa propre spécialité. Les tâches peuvent être soit directement attribuées à un agent, soit gérées via le processus hiérarchique de CrewAI qui évalue les rôles et la disponibilité spécifiques.
Pour les débutants de CrewAI, consultez la Fiche explicative CrewAI ainsi que la documentation officielle. Sur le référentiel GitHub officiel de crewAI, vous pouvez également trouver des exemples d'équipages effectuant des analyses de stocks, des analyses de données, des intégrations RAG, LangGraph et bien plus encore.
Jetons un coup d’œil à l’équipe d’experts en vente au détail que nous utiliserons dans ce tutoriel.
Le workflow des tâches est le suivant.
Vous pouvez retrouver ce projet sur Github.
Nous devons d’abord configurer notre environnement. Vous pouvez trouver ces étapes dans le fichier Markdown sur GitHub ou en suivant ici.
La structure du répertoire
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
Générez et prenez note de votre clé API Serper gratuite. Serper est une API de recherche Google que nous utiliserons dans ce projet.
Nous devons maintenant installer le framework crewAI pour ce tutoriel et configurer les identifiants watsonx.ai générés à l’étape 2.
Pour installer crewAI, exécutez la commande suivante dans votre terminal.
Dans un fichier
TeamAI peut être configuré pour utiliser n’importe quel grand modèle de langage (LLM) open source. Les LLM peuvent être connectés via Ollama et plusieurs autres API telles qu’IBM watsonx et OpenAI. Les utilisateurs peuvent également tirer parti de outils pré-créés disponibles dans le crewAI Toolkit ainsi que des outils LangChain.
Notre outil de recherche visuelle personnalisé est alimenté par le modèle
Vous pouvez personnaliser votre équipage de nombreuses façons :
Assurez-vous d'être dans le bon répertoire de travail pour ce projet. Vous pouvez modifier les répertoires en exécutant la commande suivante dans votre terminal.
Pour lancer votre équipe d'agents d'IA et commencer l'exécution des tâches, exécutez cette commande à partir du dossier racine de votre projet. Notez que l’équipe peut courir plusieurs minutes avant de fournir un résultat final.
Cette commande initialise l'équipe My-Retail-Advisor, en assemblant les agents et en leur attribuant des tâches telles que définies dans votre configuration. Cet exemple, non modifié, utilisera Granite sur watsonx.ai pour créer un rapport.md avec la sortie. crewAI peut renvoyer des modèles JSON, Pydantic et des chaînes brutes en sortie. Voici un exemple de la sortie produite par l’équipe.
Plan d'action pour réorganiser et améliorer le rayon des légumes
Objectif :
créer un rayon de produits visuellement attrayant et organisé qui met en avant les légumes les plus populaires, augmente les ventes et améliore la satisfaction des clients.
Recommandations de l’analyste de marché :
Plan d’action pour le gestionnaire de magasin et l’acheteur de magasin :
…
Étape 1 : affichage des points d’attention
…
Étape 4 : affichages à thème et fonctionnalités supplémentaires
Comme le montre l'exemple de production, le système multi-agents est capable d'exécuter le processus séquentiel de traitement de l'entrée, d'appel des outils et de formulation des conclusions.
Vous vous souvenez du problème de Sarah au rayon produits frais ? Voici comment le système l’a aidée :
En résumé, l'équipe
Grâce à ces outils alimentés par l’IA, les petits et moyens détaillants peuvent rationaliser leur processus de prise de décision. Tout comme Sarah, vous pouvez transformer les performances de votre magasin grâce à une technologie accessible, abordable et efficace. Cette architecture déverrouille également d'autres opportunités d'IA dans divers domaines, tels que la conception de produits et l'amélioration de l'expérience client. Sa flexibilité la rend utile au-delà de la vente au détail, permettant aux entreprises d’innover et d’exceller dans des tâches spécifiques à un secteur.
