Créer des workflows agentiques avec LangGraph et Granite

Cette cellule définit la logique de workflow permettant de générer une courte histoire animée en utilisant LangGraph, un framework basé sur des graphes compositionnels et conçu pour les workflows de LLM. Chaque étape du graphe représente une tâche créative et est exécutée dans un ordre spécifique pour produire le scénario final.

Composants du workflow : StateGraph(dict) - Initialise le workflow avec un état basé sur un dictionnaire (la mémoire de travail est un dict transmis de nœud à nœud).

Enregistrement d’un nœud avec suivi de la progression : chaque étape (sélection de genre, génération de résumé, écriture de scène, écriture de dialogue) est ajoutée en tant que nœud avec l’encapsuleur with_progress() -

graph.add_node("select_genre", with_progress(select_genre_node, "Select Genre", 1, 4))

Cette approche garantit que chaque nœud enregistre son exécution et sa progression lorsqu’il est exécuté.

Arcs de workflow (séquencement de nœuds) : la séquence du pipeline créatif est clairement définie :

select_genre → generate_outline → generate_scene → write_dialogue

set_entry_point() et set_finish_point(): Ces éléments définissent les nœuds de début et de fin du workflow.

graph.compile(): Compile le workflow dans un format exécutable (workflow) qui peut désormais être invoqué avec un état initial.